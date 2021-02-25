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عمر شويل - جدة خطوات إضافة التأثيرات التفاعلية على رسائلك في الانستغرام، يبحث الأشخاص من مستخدمي تطبيق الانستجرام في مختلف أنحاء العالم عن أحدث التأثيرات التي من الممكن إضافتها للتطبيق حتى تضفي رونق خاص خلال تبادل وإرسال الرسائل النصية والدردشة فيما بينك وبين الأصدقاء، وتأتي التحديثات الجديدة التي قامت بها بعدما قامت إدارة الفيسبوك بدمج حسابات الفيس بوك مع حسابات الانستقرام وذلك في إطار الخطة الموضوعة دمج الرسائل الخاصة بالتطبيقين معا.

خطوات إضافة التأثيرات على رسائل الانستجرام

وقد قام موقع “how to geek” بتوضيح الخطوات الخاصة باضافة التأثيرات على الرسائل الخاصة والتي كما أوضح الموقع تعمل على إضافة حس البهجة والمرح إلا أنه يجب في البداية القيام بقبول دمج حسابات الفيس بوك والانستجرام سويا واتباع عدد من الخطوات السهلة والتي يتم توضيحها فيما بعد.

خطوات إضافة التأثيرات

تتم اضافة التاثيرات على دردشة الانستجرام كما يلي؛

قم بفتح تطبيق الانستا من على هاتفك الذكي سواء الايفون او الاندرويد، توجه لقائمة الدردشة المباشرة لديك بالتطبيق، قم بالضغط على ايقونة وعلامة الرسائل المتواجدة في اعلى يمين الصفحة أمامك، ابدأ بكتابة الرسائل التي ترغب في إرسالها بالتأثيرات المميزة.

مع بداية كتابة الرسائل يتم استبدال علامة الكاميرا بشكل عدسة مكبرة والتي تقوم بالضغط عليها بعد الانتهاء من كتابة رسالتك لتظهر امامك قائمة، لتجد الرسالة التي قمت بكتابتها امامك بعدة خيارات واشكال لتقوم باختيار النمط والشكل الذي ترغب في أن تظهر رسالتك عليه، بعدها تقوم بالضغط على ارسال الرسالة

حيث تصل للشخص المرسل إليه، وبدوره عندما يقوم الشخص المرسل اليه الرسالة بالضغط عليها يظهر له التأثير الذي قمت بإضافته، كما يمكن هو الآخر اتباع نفس الخطوات إرسال رسالة مميزة اليك، ومن الجدير ذكره أن تلك التأثيرات تتوافر بعدة أشكال منها النار و الهدايا والقلوب.