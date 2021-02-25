نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على شدات ببجي مجاناً للاندرويد والايفون بطريقة مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على شدات ببجي مجاناً للأندرويد والأيفون بطريقة مضمونة، من المعروف أن شدات ببجي هي العملة التي من خلالها يسمح للاعب شراء المزيد من المعدات والملابس لصناديق المفتوحة والجود والعواطف وخلافه، وهناك علاقة طردية بين عدد الشدات والفائدة التي تعود على اللاعب، حيثُ كلما زاد عدد الشدات كلما زادت فائدة اللاعب، وهناك عدد من الطرق للحصول على الشدات ومنها الطريقة المجانية التي تعتبر من أفضل الطرق في الحصول على عدد كبير من الشدات وكذلك الهدايا.

طريقة شحن شدات ببجي مجاناً

تعددت طرق تحميل شدات ببجي كما سابقنا الذكر، إلا أن هناك طرق غير رسمية لا ينصح بتحميل منها لأنها قد تكون محتاله، قد تقوم بإختراق الاميل التابع لك وتفقد الكثير من الأموال، وتعتبر طريقة تحميل شدات ببجي من التطبيقات من الطرق الُمثلى التي يُنصح اتباعها والحصول على UC للخوض في تجارب رائعة في اللعبة.

طريقة تحميل شدات ببجي مجاناً

الدخول على تطبيق متجر بلاي أو بلاي استور

عمل بحث عن كلمة Google Opinion Rewards

ثم القيام بتثبت التطبيق

ثم الخيار بين عدة الخيارات المتاحة وهي (gift box mega، scratch win، Quick offer، sirevay)

ومن خلال تلك التطبيقات يمكن الحصول على العديد والمزيد الهدايا المجانية.

كيفية الحصول على شدات ببجي من خلال تطبيق pop star magic

يلزم تحميل التطبيق من جوجل بلاي أو بلاي استور

وضع كود RGDUC4C تلك الكود الذي يسمح بالحصول على 1200 نقطة هذا بالإضافة إلى الحصول على 4000 هدية مجانية فور تحميل التطبيق

يمكن شراء بطاقات جوجل بلاي من خلال النقاط المجانية التي تم الحصول عليها التي من خلالها يمكنك شراء شدات ببجي

أو من الممكن القيام بدعوة أكثر من صديق من خلال الكود.

لعبة ببجي

هذه اللعبة التي لقيت شعبية كبيرة بين أعداد غفيرة من الناس في مختلف بلدان العالم فهي جذبت انتباه الكثير من الأطفال والشباب على العالم أجمعه، ويمكن تحميل تلك اللعبة ولعبها من خلال الهواتف الذكية كأندرويد و الايفون وكذلك أجهزة الحاسوب، ويمكن تجهيز اللاعب بالعتاد التي تساعده في مواجهة 100 لاعب، وما يمكن ذكره أيضاً هو بعد أن كانت لعبة ببجي مقتصرة على أجهزة الكمبيوتر فقط لاغير أصبح من الممكن تحميلها على جميع هواتف وجولات والموبايلات “pubg Mobile” وذلك أصبح سهلاً من خلال النسخة التي تم إصدارها مؤخرأ لتسمح تحميلها على جميع أجهزة الأندرويد وكذلك الأيفون على شرط أن يكون هناك مساحة كافية في الهواتف الذكية تسمح بتحميل ها لا تقل تلك المساحة عن 1 جيجابايت.