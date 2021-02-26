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أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول لدخول سحب اليوم للتأهل والفوز بالجائزة

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أحمد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول لدخول سحب اليوم للتأهل والفوز بالجائزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021.

وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق مسابقة الحلم، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة، ومن يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من الطرق المذكورة، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

أرقام مسابقة الحلم 2021

أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية، فمن خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي، يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال.

الدولة

شركة الاتصالات

الرقم

الوسيلة

التكلفة لكل رسالة

السعودية

STC

Mobily

Zain

Virgin Mobile

Lebara

858888

650444

755505

300300

313131

SMS

5.75 ريال

الإمارات

Etisalat

Du

5544

3636

SMS

3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة

الكويت

stc

4141

SMS

500 فلس

عمان

Omantel

90434

SMS

500 فلس

البحرين

Batelco

stc

Zain

94000

SMS

500 فلس

العراق

Asiacell

Korek

Zain

2266

2180

2770

SMS

1200 دينار عراقي

فلسطين

Jawwal

Wataniya

1625

6144

SMS

3.5 NIS

مصر

Vodafone

Etisalat

Orange

WE

Vodafone

Etisalat

Orange

WE

95458

95458

95458

95458

95458

95450

95450

95450

95450

SMS

5 جنيهات مصرية

الأردن

Orange

Umniah

Zain

98858

SMS

70 قرش

المغرب

Maroc Tel

INWI

Orange

9669

SMS

9 دراهم مغربية

سوريا

Syriatel

MTN

1565

SMS

100 ليرة سورية

تونس

Tunisie telecom

Orange

Ooredoo

85988

SMS

1.5 دينار تونسي

رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي

تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي إمكانية تعبئة رقم الهاتف الجوال للاشتراك في السحوبات القادمة، ومن يرغب في الدخول إلى موقع الحلم الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).

أرقام مسابقة الحلم 2021

مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان من جانب المسابقة بشكل رسمي عن رصد مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي للموسم الجاري، وسيتم توزيع هذا المبلغ على مدار العام للفائزين، وقد تم فتح باب التسجيل في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2021م، ويستمر باب الاشتراك مفتوحاً حتى تاريخ 30 ديسمبر 2021م.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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