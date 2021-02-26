- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول لدخول سحب اليوم للتأهل والفوز بالجائزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال الرسالة النصية التي تحتوي على كلمة من الكلمات الثلاث المعلن عنهم من قبل الشركة المنظمة، حيث يبحث العديد من الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدهم، لذلك فقد قمنا بتوفير جدولاً يتضمن كافة الأرقام التي سيحتاج إليها راغبي المشاركة في مسابقة الحلم 2021.
وتتيح مسابقة الحلم أكثر من طريقة للتسجيل في السحوبات الخاصة بالمسابقة، حيث يمكن التسجيل في الحلم من خلال التسجيل في خدمة الاشتراك للحلم، أو من خلال المشاركة من خلال الرسائل النصية sms، أو عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق مسابقة الحلم، كما يمكن الاشتراك في المسابقة الرديفة، ومن يرغب في التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من الطرق المذكورة، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:
أرقام مسابقة الحلم 2021
أتاحت مسابقة الحلم عبر موقعها الإلكتروني أرقام الحلم التفاعلية للعديد من الدول العربية، فمن خلال جدول أرقام مسابقة الحلم التفاعلية التالي، يمكنكم التعرف على رقم الحلم المرادف لبلدك والتكلفة لكل رسالة أو اتصال.
|
الدولة
|
شركة الاتصالات
|
الرقم
|
الوسيلة
|
التكلفة لكل رسالة
|
السعودية
|
STC
Mobily
Zain
Virgin Mobile
Lebara
|
858888
650444
755505
300300
313131
|
SMS
|
5.75 ريال
|
الإمارات
|
Etisalat
Du
|
5544
3636
|
SMS
|
3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة
|
الكويت
|
stc
|
4141
|
SMS
|
500 فلس
|
عمان
|
Omantel
|
90434
|
SMS
|
500 فلس
|
البحرين
|
Batelco
stc
Zain
|
94000
|
SMS
|
500 فلس
|
العراق
|
Asiacell
Korek
Zain
|
2266
2180
2770
|
SMS
|
1200 دينار عراقي
|
فلسطين
|
Jawwal
Wataniya
|
1625
6144
|
SMS
|
3.5 NIS
|
مصر
|
Vodafone
Etisalat
Orange
WE
Vodafone
Etisalat
Orange
WE
|
95458
95458
95458
95458
95458
95450
95450
95450
95450
|
SMS
|
5 جنيهات مصرية
|
الأردن
|
Orange
Umniah
Zain
|
98858
|
SMS
|
70 قرش
|
المغرب
|
Maroc Tel
INWI
Orange
|
9669
|
SMS
|
9 دراهم مغربية
|
سوريا
|
Syriatel
MTN
|
1565
|
SMS
|
100 ليرة سورية
|
تونس
|
Tunisie telecom
Orange
Ooredoo
|
85988
|
SMS
|
1.5 دينار تونسي
رابط موقع مسابقة الحلم الرسمي
تتيح مسابقة الحلم موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي إمكانية تعبئة رقم الهاتف الجوال للاشتراك في السحوبات القادمة، ومن يرغب في الدخول إلى موقع الحلم الإلكتروني، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
رابط دخول موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net).
مسابقة الحلم 2021
تم الإعلان من جانب المسابقة بشكل رسمي عن رصد مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي للموسم الجاري، وسيتم توزيع هذا المبلغ على مدار العام للفائزين، وقد تم فتح باب التسجيل في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2021م، ويستمر باب الاشتراك مفتوحاً حتى تاريخ 30 ديسمبر 2021م.
- كيفية شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار: رابط التحميل الجديد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام مسابقة الحلم 2021 لكافة الدول لدخول سحب اليوم للتأهل والفوز بالجائزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.