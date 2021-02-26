تحميل فورت نايت مجانا 100% وكيفية ربح 100 دولار من اللعب

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت 2021 أعلنت شركة “Epic Games” المطورة للعبة “Fortnite” أنها ستدفع لبعض اللاعبين رسومًا تعادل حوالي 8 دولارات بعملتها الافتراضية لتسوية ما يسمى بدعوى “الصندوق العشوائي”، صرحت الشركة أنها ستضع تلقائيًا 1000 دولار من “V-Bucks” (دولارات افتراضية) في حسابات اللاعبين الذين اشتروا “Lotte Lama”، النموذج مشابه لدمية Pinata التي تحتوي على عناصر متعلقة باللعبة.

لعبة فورت نايت 2021

صندوق الغنائم في لعبة فورت نايت كتبت في إحدى المدونات: “Epic Games”: “على الرغم من أن بعض الأشخاص يحبون شراء صناديق Lotte Lama إلا أنهم فوجئوا بالمحتويات لكن البعض الآخر أصيب بخيبة أمل. لذلك من أجل تزويد اللاعبين بتجربة أفضل قررنا تحديد تفاصيل عمليات الشراء داخل اللعبة “.

إن “صندوق السرقة” الغامض الذي يتطلب من اللاعبين المخاطرة بالمحتوى مثير للجدل، وقد قارنه البعض بالمقامرة كما أدى أيضًا إلى قيام مصنعي ألعاب الفيديو بنزاعات قانونية، كتبت الشركة على Twitter: “قبل أن نتوقف عن توفير Lotte Lama Boxes نودع 1000 V-Bucks لجميع اللاعبين في العالم الذين اشتروا Lotte Lama Boxes.”

تحميل لعبة فورت نايت

تندرج التسوية في إطار دعوى قضائية جماعية تمثل أشخاصًا في الولايات المتحدة يمارسون الألعاب منذ يوليو 2015، بموجب هذه التسوية ستدفع الشركة “أ” أيضًا 26.5 مليون دولار أمريكي لتسوية مطالبات اللاعبين الأمريكيين من عمليات الشراء داخل لعبة فورت نايت.

لعبة فورت نايت لعملاء أيفون

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم (السبت) أن الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات أعلنت في بيان أن منصة الألعاب “Geforce Now” الخاصة بها يمكن الآن بثها على متصفح “iOS Safari” عبر الإصدار “التجريبي”.

وأضاف البيان أنه من الآن فصاعدًا يمكن لمشتركي “جي فورس ناو” تشغيل متصفح “سفاري” عبر “أيفون” أو “أيباد” أو زيارة موقع “بلاي جي فورس ناو دوت كوم” للدخول إلى المنصة.