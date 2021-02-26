ست مميزات جديدة في تحديث أندرويد القادم

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عمر شويل - جدة مميزات جديدة في تحديث أندرويد القادم، أوضحت شركة جوجل عن تطورات جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد قادمة في التحديث الجديد من الشركة الأم، وذلك وفقًا لموقع gadget now الموقع التقني، حيث تتوفر في أجهزة الأندرويد الكثير من الخدمات والمميزات التي تجعلها من أفضل الأنظمة وها هي تضيف مجموعة جديدة من المميزات لمستخدميها تعرفوا عليها.

الوضع المظلم لخرائط جوجل

الكثير من المستخدمين يحبون نظام Dark mode عند استخدام أي تطبيق على الهاتف، وهو متاح لتطبيق التويتر والواتساب والفيس بوك والآن من المترقب توفير الوضع المظلم في خرائط جوجل عما قريب، وسيتم تفعيله من الإعدادات واختيار Always in dark theme من زر Theme.

جدولة الرسائل النصية على الهاتف

خاصية جدولة الرسائل من الميزات الهامة لبعض المستخدمين والذين لا يجدون الكثير من وقت الفراغ أو الوقت المناسب لإرسال رسالة ما، وهي خاصية متواجدة في Gmail للأندرويد، وأعلنت الشركة عن توفيرها قريبًا لرسائل الهاتف لتجهيز الرسالة في الوقت المرغوب ومن ثم إرسالها في الوقت المحدد وذلك لهواتف أندرويد 7 فيما فوق.

زيادة أمان كلمة السر

حيث تسعى الشركة لزيادة الأمان عند استخدام كلمة السر، وستقوم الميزة الجديدة على دمج خاصية جديدة للكشف للمستخدم عن الكشف المسبق لكلمة السر عند استخدامها لهاتف آخر، وسيوضح التطبيق طريقة حل تلك المشكلة مع المستخدم، وستتاح الخدمة لنظام أندرويد 9 فيما فوق.

زيادة ذكاء مساعد جوجل

يتم العمل الآن على التحسين من مستوى ذكاء مساعد جوجل، حيث سيصبح أكثر دقةً واستخدامها حتى إذا كان الهاتف مغلقًا وبلا يدين.

نسخة جديدة من خدمة TalkBack

ولمن يعانون من ضعف النظر أو للمكفوفين تتوفر خدمة TalkBack على هواتف الأندرويد وسيتم توفير نسخة جديدة من الخدمة، تسمح بقراءة أفضل للمكتوب على الشاشة وتوفير خيار جديد لقراءة الشاشة بدون النظر إليها.

تحديث لنظام Android Auto

سيتم توفير تحديث جديد لنظام Android Auto مخصص لإظهار الخلفيات والألعاب المنشطة على النظام الجديد بالصوت، وسيتوفر لأندرويد 6 فيما فوق ويجب أن تكون السيارة متوافقة مع الهاتف.