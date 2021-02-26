سياسة خصوصية جديدة لWhatsApp إذا لم تقبلها فسيتوقف التطبيق عن العمل

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عمر شويل - جدة سياسة خصوصية جديدة لWhatsApp، قبل أيام قليلة ، أعلنت WhatsApp أنها ستسمح لمستخدميها بمراجعة سياسات الخصوصية الجديدة “وفقًا لسرعتهم الخاصة”. بينما ساعد إطالة الموعد النهائي لقبول التحديث في تهدئة موجة الشكاوى ، سيتوقف التطبيق عن العمل للمستخدمين الذين يرفضون الإجراءات.

سياسة خصوصية جديدة لWhatsApp

اندلع الجدل في يناير الماضي حول التغييرات في شروط وأحكام تطبيق الواتساب، يتضمن ذلك عرض الإعلانات والسماح للمستخدمين بتفويض النظام الأساسي لمشاركة البيانات مع Facebook ، لأغراض تجارية، أجبرت الاحتجاجات والهجرة الهائلة للمستخدمين إلى تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram و Signal ، الشركة على تأجيل الموعد النهائي لقبول التحديث ، من 8 فبراير إلى 15 مايو.

يقول WhatsApp على Twitter: “لا شيء يقف بينك وبين خصوصيتك. المراسلة مع شركة اختيارية ويتم تمييز محادثاتك بوضوح في التطبيق، أنت المتحكم”، وقد يثير اهتمامك: “احترام المستخدمين” ، السبب وراء تغيير الكثير من WhatsApp for Telegram.

موعد تحديثات الواتساب

في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى شريك تجاري ، يشير تطبيق Mark Zuckerberg إلى أنه “سيطلب ببطء” من المستخدمين قبول التحديث “للحصول على الوظائف الكاملة لـ WhatsApp” ، حسبما ذكرت بوابة TechCrunch.

تم تأكيد الخطة على موقع WhatsApp ، حيث أوضحوا أنه إذا لم توافق على التحديثات بحلول 15 مايو ، فستكون هناك عواقب.

ماذا يحدث إذا لم أتمكن من الوصول إلى تحديث WhatsApp؟

على الرغم من أنهم يؤكدون أن النظام الأساسي لن يحذف حسابك ، “لن تتمكن من الوصول إلى جميع وظائف وخصائص WhatsApp حتى تقبلها”، بعد ذلك التاريخ ، لبضعة أسابيع “ستتمكن من استقبال المكالمات والإشعارات ، لكنك لن تتمكن من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق”

تنص سياسة WhatsApp على أن حسابات المستخدمين غير النشطة “تُحذف عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط”. لذلك إذا استغرقت وقتًا طويلاً لتفويض الاتصال أو إيقافه ، فقد تفقد حسابك وكل أنشطتك: المحادثات والصور والنسخ الاحتياطية وما إلى ذلك. إذا قررت إعادة تثبيته لاحقًا ، فستتمكن فقط من استرداد القليل الذي تم حفظه على جهازك.

نظام الأساسي واضح جدًا بشأن الخيارات المتاحة لمستخدميه الآن:

قبول التحديث أو حذف حساباتهم.على الرغم من الشكاوى والجدل ، تضمن الشركة عدم تغيير البيانات التي تتم مشاركتها مع Facebook. تؤكد المنصة “قبولك لشروط الخدمة الجديدة لا يوسع من قدرة WhatsApp على مشاركة بيانات المستخدم مع Facebook”.