نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطل ماسنجر بشكل مفاجئ يضرب التطبيق اليوم وفيسبوك في مأزق مع العطل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عطل ماسنجر حدث اليوم في التطبيق والذي قام بدوره وجعل مستخدمين كثيرين علي مستوي العالم قد عانوا من عدم مكانية التراسل أو إرسال الرسائل الخاصة في فيسبوك ماسنجر وهو التطبيق ذات الشهرة العالمية التي تحتل المركز الأول في منصات التواصل علي مستوي العالم وكان في مساء اليوم الخميس الموافق 25 من فبراير كان قد حدث في تطبيق ماسنجر العطل في الخدمات الخاصة بالتطبيق وذلك وفقاً لما جاء في التصريحات الرسمية التي تم ذكرها من وكالة الأنباء العالمية سبوتنيك عن تعطل ماسنجر .

عطل ماسنجر وما قد حدث اليوم للتطبيق الذي عاد علي المستخدمين بالمعاناة

تعطل ماسنجر تمت الإشارة لهذا الموضوع علي الموقع الإخباري الشهير داون ديتكتور والذي يعني ويهتم بكافة الأعطال التي تحدث وتصيب المواقع علي شبكة الأنترنت إلي أن العطل الذي حدث في فيسبوك ماسنجر قد عاني التطبيق بشكل كبير جداً فيما يخص التقنية في تركيبة تطبيق ماسنجر وكان يتمثل في عطل تقني وكان هذا العطل الذي تسبب في معاناة ما يقرب من نسبة 65% من كافة المستخدمين لمنصة تطبيق ماسنجر وتعلقت المشاكل فيما يخص أستقبال الرسائل وفيما قد كانت المعاناة لنسبة 35% من مستخدمين التطبيق عانوا من المشكلة المتعلقة في الاتصال الخاص بالتطبيق نفسه بينما كان العطل قد تسبب في فشل ما يقرب من نسبة 11% من كافة المستخدمين علي مستوي العالم بأنهم لا يستطيعون الدخول من الأساس للتطبيق

أكثر الأماكن التي عانت من العطل الذي حدث علي مستوي العالم

من أكثر الأماكن التي عانت من العطل الذي حدث للتطبيق في دول العالم والتي تركزت فيه العطل بشكل كبير وواجه المستخدمين مشاكل بنسب كبيره داخل هذه الدول كانت تحديداً في أوروبا وأيضاً في مناطق الشرق الأوسط ومناطق أخري أيضاً في شرق أسيا وكذلك من ضمن الدول التي تأثرت بالعطل كانت دولة روسيا وبرغم أن العطل عانت منه دول كثيرة ألا أن الشركة لم يصدر منها حتي الآن أي تصريحات خاصة بالعطل أو أذا ما كانت ستحل المشكلة قريباً أو ما هي الخطوات التي سوف يتتبع لحل المشكلة ولم توضح الشركة حتي الآن في بيان تقوم بالتوضيح عن ما هي طبيعة هذا العطل أو ما هي الأسباب التي تسببت في حدوث هذا العطل .

عطل ماسنجر والذي حدث اليوم وعاني منه الكثيرين من المستخدمين علي مستوي العالم ولكن كانت هناك دول أكثر تأثراً في أوروبا وفي شرق أسيا وفي مناطق خاصة بالشرق الأوسط وتي الآن المستخدمين ينتظرون من إدارة الشركة بتصريح رسمي يتحدثون فيه عن طبيعة العطل أو ما هي الأسباب التي أدت لهذا العطل الذي تسبب في إزعاج الكثيرين .