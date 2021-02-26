نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فري فاير مائة ألف جوهرة مجانية فقط بضغطة واحدة طريقة حديثة ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير ، شحن جواهر هذه اللعبة أمرا مهما لمستخدمين اللعبة حول العالم لذا أعزائي مستخدمي لعبة فري فاير سوف نستعرض لكم اليوم كيفية وطريقة شحن جواهرها بدون مقابل طريقة أمنة ومجربة 100% عن طريق مواقع أمنة وتم تجربة هذه المواقع في شحن جواهر اللعبة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة كيفية الشحن والاستمتاع باللعب مع الأصدقاء.

شحن جواهر لعبة فري فاير عبر التطبيقات

يمكنك شحن جواهر اللعبة عن طريق إضافة تطبيق يدعي watch and win إلي هاتفك ويمكن شحن جواهر freefire مجانا عن طريق التطبيق من خلال بعض المهمات الذي تقوم بتنفيذها داخل التطبيق مثل مشاهدات فيديوهات إعلانية وجمع نقاط كثيرة أو تحميل بعض التطبيقات الأخري من داخل هذا التطبيق سوف يرسل لك نقاط كثيرة بعد انتهاء كل مهمة وسوف يرسل لك التطبيق بعض أستطلاعات الرأي وكسب النقاط ويمكن أستبدال هذه النقاط بجواهر اللعبة وأيضا من خلال التطبيق متوفر مهمات أخري مثل التسجيل في المواقع المختلفة من خلال التطبيق وأيضا ستحصل علي عدد من النقاط واستبدالها بكود شحن جواهر freefire وسوف تحصل علي 25 نقطة يوميا و15 نقطة إضافية لكل شخص سوف تتم استدعائه إلي التطبيق فهي عملية سهلة وبسيطة وسوف تشحن رصيد جواهرك مجانا بدون مقابل .

شحن جواهر freefire مجانا بطريقة أخري

شحن الجواهر عن طريق موقع freefire 2021 فقط أفتح متصفحك وأفتح الموقع وتابع الخطوات التالية:

سوف يفتح الموقع وقم بالنقر علي أبدأ الآن.

ضع معرف الحساب الخاص بك id ثم قم باختيار عدد الجواهر حتي مائة ألف جوهرة مجانية ومائة ألف قطعة ذهب مجانية.

سيقوم الموقع بمعالجة طلبك ثم نقوم بالنقر علي التأكيد الآن .

سوف تفتح صفحة أخري وهي الخطوة الأخيرة وبها بعض التطبيقات الأمنة لهاتفك قم بإضافة تطبيقات لهاتفك وأحصل علي مائة ألف من جواهر لعبة فري فاير مجانا ومائة ألف من قطع الذهب المجانية.

بعد الحصول علي الجواهر والقطع الذهبية يمكنك بكل سهولة إزالة البرامج الذي قمت بتحميلها إلا إذا كنت لا ترغب في تواجدها في هاتفك.

في النهاية أعزائي مستخدمتي لعبة فري فاير لقد أستعرضنا اليوم أحدث الطرق في شحن جواهر لعبة freefire مجانا مائة ألف جوهرة ومائة ألف قطعة ذهبية نمنى لكم الاستمتاع باللعب ونمنى لكم دوام الصحة والعافية.