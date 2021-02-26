نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة شحن جواهر فرى فاير مجانا 2021 free fire لجميع المستخدمين للعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانا لمختلف المستخدمين واللاعبين لها المبتدئين والمحترفين، وتعد لعبة فرى فاير أحد الألعاب الإلكترونية التي ذاع صيتها خلال العام الماضي وقد تمكنت اللعبة منذ انطلاقها في عام 2019 من قبل شركة غارنيه للألعاب الالكترونية من جذب أعداد كبيرة من المستخدمين لها وتخطت حاجز ملايين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، وتتشابه اللعبة كثيرا مع لعبة ببجي العالمية المعروفة إلا أن الاختلاف بينهم طفيف للغاية وهو في معدل انتشار اللعبة وأيضاً جودة الصورة والتطبيق نفسه.

شحن جواهر فرى فاير مجانا

وتعتبر لعبة فرى فاير هي أحد الألعاب الإلكترونية التي تتميز بالتصنيف القتالي حيث تبدأ اللعبة باشتراك 50 لاعب في وسط جزيرة بالطبيعة ويبدأ كل لاعب في البحث عن الأسلحة والتي يقوم باستخدامها وقت الحاجة لحماية نفسه من الموت والفوز باللعبة يكون هو آخر لاعب تبقى حيا بها، ولذلك تتطلب اللعبة شراء الجواهر والتي من خلالها تقوم بشراء المعدات اللازمة التي تبقيك حيا لفترة أطول إلا أن شراء تلك الجواهر يتطلب دفع المال بشكل الكتروني، ولكن هناك طريقة لشحن تلك الجواهر بشكل مجاني وهي:

تقوم بالدخول على إعدادات اللعبة.

لتقوم من خلالها باختيار ايقونة الفيس بوك.

وبعدها تقوم بتأكيد متابعة قناة اللعبة على منصة اليوتيوب.

وأيضا تسجيل المتابعة على حسابها الخاص على الانستغرام.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم إضافة عدد من النقاط على حساب اللعبة الخاص بك.

بعدها تقوم بالضغط على ايقونة دعوة الأصدقاء وإرسال الدعوات لهم.

حيث مع كل صديق يقبل دعوتك للانضمام لفريق اللعبة يتم إضافة النقاط لحسابك، والتي يمكنك وقتها استبدالها لشراء الجواهر التي تحتاج إليها.

طريقة شحن جواهر فرى فاير

كما يمكن شحن الجواهر للعبة من خلال طريقة أخرى وهي:

بعد تحميل اللعبة من خلال متجر جوجل بلاي.

تقوم بالدخول على اعدادات الحساب الخاص بك، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

لتقوم بتحديد بكتابة العنوان الخاص بك وتغير الدولة لاي دولة اجنبية و تقوم بتحديدها من على الخريطة.

حيث يتم وقتها إضافة نقاط ترحيبية لحسابك.

والتي يمكنك استبدالها وقتها وشراء الجواهر الخاصة لاستخدامها عند اللعب، وتتمتع بلعبة ممتعة.