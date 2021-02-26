نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق جديدة لشحن شدات ببجي مجانا في أسرع وقت عبر بطاقات جوجل المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق جديدة لشحن شدات ببجي مجانا، الكل يعلم الطرق التقليدية في شحن شدات ببجي موبايل والتي تتم عبر موقع الشركة الأصلي على الأنترنت أو من خلال الشحن عبر البطاقات البنكية مسبوقة الدفع التي يمكنكم الحصول عليها عبر البنوك التي بدولتك، محور حديثنا اليوم عبر موقعكم ثقفني عن أسرع الطرق الصحيحة في شحن PUBG MOBILE مجاناً بدون أن تدفع أي قيمة مالية وبنفس الوقت طرق رسمية مضمونة وشرعية تم تجربتها من قبل.

إذا كنت ممن يرغب في لعب ببجي موبايل في تحديثها الجديد يجب عليك التأكد جديد من أن اللعبة تحتاج مساحة فارغة في جهازك لا يجب أن تقل عن 4 جيجا بايت، وكذلك تحتاج ذاكرة عشوائية عالية لا تقل أيضا عن 2 جيجا رام بالإضافة إلي كل ذلك نظام تشغيل حديث يفضل في جهاز الكمبيوتر أن يكون ويندوز 10 وفي الجوال اندويد ما فوق 4.0.1 بالإضافة لوجود معالج رسوم قوي، ونوضح لكم طريقة تحميل لعبة ببجي الجديد بعد التحديثات، كل ذلك قبل الشروع في الطرق الجديدة لشحن شدات ببجي مجانا.

طرق جديدة لشحن شدات ببجي مجانا

تعد أهم وأفضل الطرق المجانية الجديدة في شحن PUBG MOBILE بدون دفع مصاريف هي الشحن عبر بطاقات جوجل بلاي المجانية والتي يمكنكم الحصول عليها من أكثر من مكان كما يمكنك الاستحواذ على هذه البطاقات بفئة مالية تبدأ من 25 دولار وتنتهي عند فئات تصل إلي 100 دولار، كما لا يعرف الكثيرون عن آلية الحصول على البطاقات المجانية بدون دفع رسوم مالية سنقدم لكم عبر الفقرة التالية.



خطوات الحصول علي بطاقات جوجل المجانية

ليس من السهل علي أي شخص أن ينفق العديد من المال من اجل شحن الألعاب الإلكترونية بل يبحث الكثير علي بطاقات جوجل المجانية في شحن ببجي مجانا أو فري فاير أو غيرة من الألعاب ألإلكترونية والتي هي عبارة عن مجموعة من الاكواد، يعد ابرز المواقع التي تقدم لكم الاكواد المجانية هي موقع PayPrizes الشهير وذلك عبر سلسلة خطوات بسيطة يجب علي الشخص تنفيذها والتي اشهرها التالي:

تنزيل التطبيقات من الموقع.

مشاهدة الفيديوهات.

مشاهد الإعلانات.

تعد هذه الخطوات الأسهل في الحصول علي النقاط وحدد الموقع في حالة حصوله علي 1000 نقطة تتمكن من الحصول علي بطاقة جوجل بقيمة 10 دولار أما إذا تجاوز عدد النقاط عندك إلي 10 الأف نقطة تتمكن من الحصول علي بطاقة جوجل بقيمة 100 دولار، وبها تتمكن من شحن شدات pubg مجانا.

موقع تسليم بطاقات جوجل مجانا

يوفر موقع GPlayReward بطاقات جوجل بلاي مجانا لكافة المستخدمين حيث أن البطاقات المتوفرة ثلاث فئات الفئة الأولي بقيمة 10 دولار والثانية 25 دولار والثالثة 50 دولار، كل ذلك يساعدك بشحن شدات ببجي بسهولة، أما عن الألية التي تحصل منها علي البطاقات هي نفس الألية بالطريقة الألي وهي تجميع النقاط من خلال المهام مثل التطبيقات والإعلانات، كما يوجد موقع مميز يمكنكم من خلاله شحن شدات ببجي بدون دفع نقود وهو موقع Oonoo لشحن ببجي.



طريقة جديدة لشحن pubg mobile مجانا

يوجد تطبيقات عديدة مستخدمة في شحن ببجي pubg mobile باستخدام النقاط أيضا مثل تطبيق ezcash وتطبيق UFO VPN وتطبيق Rozwin الألية المستخدمة في هذه التطبيق لشحن شدات ببجي موبايل مجانا هي حصد النقاط الكثيرة من خلال مشاركة التطبيق لدي أصدقاءك واللعب ومشاهدة الإعلانات والفيديوهات والعديد من الأمور الأخري قم الآن بتحميل هذه التطبيقات المميزة واستفيد من جمع النقاط لشحن ببجي موبايل مجانا.

في الختام نحن مستعدون للرد علي تعليقاتكم اسفل مقالنا هذا طرق جديدة لشحن شدات ببجي مجانا في أسرع وقت عبر بطاقات جوجل المجانية.