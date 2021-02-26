نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق جديدة شحن فري فاير مجانا ومائة دولار هدية من بطاقات جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق جديدة في شحن فري فاير مجانا، لا تحتاج منك أنفاق المال كل ما هو مطلوب منك أبرام الخطوات المطلوبة منك، وقبل البدء في ذلك ي صديقي اعلم علم اليقين أننا نتحرى الدقة جديدة في توضيح عمليات الشحن المجاني في الألعاب الإلكترونية مثل ببجي pubg mobile أو فري فاير free fire التي هي موضوعنا اليوم، نظرا لوجود بعض المواقع التي نشرت الكذب في شحن الألعاب الإلكترونية عن طريق الاختراق الذي بالطبع لا يمر وقت قصير سيغلق حسابك نهائيا.

طرق جديدة في شحن فري فاير مجانا

هناك 5 طرق مجانية لشحن فري فاير كل طريقة منهم تحتاج بعض الأليات لكي تصل إلى اكبر عدد من الجواهر المجانية، والتي جاءت كالتالي:



الشحن من خلال التطبيقات الشحن عن طريق الموقع Oonoo مجانا. الشحن عبر بطاقة جوجل بلاي المجانية. الشحن عبر المصدر الرسمي. الشحن عبر موقع شوب تو جيم.

الشحن من خلال التطبيقات

تقدم التطبيقات خدمات استفد واستفيد بمعني انك صاحب التطبيق يستفيد منك زيارة التطبيق الخاصة والذي يعود عليه بالربح المالي نتيجة مشاهدتك للإعلانات الموجودة علي التطبيق، وانت يتم استفادتك من خلال حصول علي شحن جواهر فري فاير مجانا، ربما يطلب مالك التطبيق منك الاستمرار لوقت طويل في لعبة فري فاير لأجل استفادته منك بشكل كبير، ويوجد تطبيقاتك اخري لا تطلب منك سوي اتباع خطوات قليلة لحصد الجواهر بشكل سريع ابرز هذه التطبيقات التالي:

تطبيق ezcash.

تطبيق Rozwin

تطبيق UFO VPN

الشحن عن طريق الموقع Oonoo مجانا

كل ما عليك ي صديقي في هذه الطريقة هو الدخول علي رابط موقع OONOO ثم التسجيل في الموقع يتطلب منك في التسجيل وضع البريد الإلكتروني ويفضل أن يكون جديد وكذلك الاسم والرقم السري ثم النقر علي SIGN UP ثم الدخول علي الموقع بعدها ستجد 7 طرق تمكنك من شحن جواهر فري فاير أبرزهم التالي:

easy point

fortinite pints

Oonoo points

hi points

watch& earn

fast points

هذه الطرق مميزة جدا من خلالها جمع اكبر عدد من النقاط واستبدلها بشحن جواهر فري فاير.

اشحن جواهر فري فاير مجانا عبر بطاقات جوجل بلاي

هدية 100 دولار أصبحت بين يديك ي صديقي في لعبة فري فاير والتي يمكنكم الاستفادة منها أيضا في شحن فري فاير وكذلك شحن شدات ببجي مجانا إذا قمت باتباع التالي:



قم الآن بالتوجه إلي متجر جوجل بلاي أو متجر ابل ستور.

قم بالضغط علي المكان المخصص لعمليات البحث في المتجر.

قم بكتابة Happy Birds ثم الضغط علي كلمة بحث.

انقر علي التحميل الآن.

قم بالتثبيت بعد الانتهاء من عمليات التحميل.

قم باللعب الآن وانظر بعد أن تتخطي مستوي في هذا التطبيق علي قيمة البطاقة المجانية التي حصلت عليها.

بعد القيام بتنفيذ بعض المستويات والأمور الأخري التي حددها التطبيق ستجد انك بقرب خطوة للحصول علي جواهر فري فاير مجانا.

قبل أن نصل إلي الختام نوضح لكم أمر هام أننا نعمل فقط لمساعدتكم لذا نستعد للرد علي كافة تعليقاتكم اسفل مقال طرق جديدة في شحن فري فاير مجانا.