نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PUBG: New State أو بابجي موبايل 2 للأندرويد والآيفون مع تقنية جديدة لألعاب الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة PUBG: New State أو بابجي موبايل 2 للأندرويد والآيفون مع تقنية جديدة لألعاب الجوال، تم الإعلان رسمياً من قبل مطور الألعاب Playerunknown Battlegrounds عن قرب إصدار لعبة PUBG: New State للجوال، والتي انتشرت تحت اسم لعبة بابجي موبايل 2 لأجهزة أندرويد وآيفون، وتم الكشف عن عدد من المزايا الرائعة والتقنيات الجديدة باللعبة حيث تدور أحداثها في المستقبل وبالتحديد في عام 2051، وتعتبر استكمال لأحداث لعبة بابجي والتي انطلقت قبل أكثر من 3 سنوات ونالت إعجاب معظم عشاق الألعاب، ونسرد لكم خلال السطور التالية أبرز مميزات لعبة PUBG: New State التي كشف عنها موقع tech crunch المتخصص بالألعاب.

لعبة PUBG: New State الجديدة للجوال

تأتي لعبة PUBG: New State كما ذكرنا بتقنية أكثر تطوراً من النسخة الحالية للعبة بابجي موبايل، حيث تشهد اللعبة معارك أكثر قوة من قبل فصائل مختلفة ومتعددة، تشبه إلى حد كبير المعارك التي تشهدها الأفلام التي تتحدث عن حروب ما بعد نهاية العالم ونهاية الدول وقيام الفصائل والمجموعات البشرية، وتدور أحداث اللعبة في المستقبل القريب وبالتحديد في عام 2015، وتصميم اللعبة عبارة عن معركة يشارك فيها مائة لاعب والمطلوب بقاء لاعب واحد على قيد الحياة يحصل على لقب Lone Survivor، وبالطبع يلزمه لتحقيق ذلك الكثير الأسلحة والمعدات التي يبحث عنها طوال اللعبة.

من المتوقع أن تشهد لعبة PUBG: New State تغييرات كثيرة في طريقة اللعب عن النسخة الحالية، حيث تم الكشف عن أسلحة وتقنيات جديدة مثل القوائم القتالية والطائرة بدون طيار وغيرها من الأسلحة الجيدة المنتظرة في اللعبة، بالاضافة إلى مزيد من خيارات التخصيص والتي ستجعل التحكم في اللعبة أكثر سهولة، كما ستكون المعارك أكثر واقعية لاعتماد مستويات أعلى من الجرافيك في لعبة بابجي الجديدة.

سوف يأتي مع الإصدار الجديد PUBG: New State أيضا خريطة جديدة أكث تطوراً، مع مساحات أوسع من العوالم المفتوحة للقتال والمعارك، بالاضافة إلى العديد من المركبات ذات الوضعيات المختلفة وتقنيات جديدة سوف تلمسها بنفسك ونكتشفها معاً بعد إصدار اللعبة للجوال عما قريب، فإذا كنت من محبي لعبة بابجي فلعلك الآن تنتظر بشدة اللعبة المنتظرة لأجهزة أندرويد وآيفون PUBG: New State.