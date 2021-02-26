نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة طيور الجنة للأطفال من أفضل قنوات الأطفال منذ أن تم بثها على الأقمار الصناعية حتى يومنا هذا، مما قام صانعوها بعمله من أجل تلبية احتياجات الأطفال والعمل على عنصري الصوت والصور الملونة لجذب أنظارهم، وكانت في بدايتها عبارة عن قناتين يقدمان برامج مختلفة وأغاني متنوعة، حتى تم دمجهما عما قريب، للحصول على تردد القناة ومتابعة البرامج التي تقوم بتقديمها احصل على ترددات القناة.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تعدّ هذه القناة من القنوات الخاصة بمحتوى الأطفال والتعليم الطفولي من خلال عرض الأغاني المبهجة والرسوم المتحركة.

وجاءت قنوات طيور الجنة طوال السنين الطويلة التي كان يتم بثها فيها بمجموعة من الأبطال الذي يقدمون كافة الأغاني التي تبث على شاشتها هم وأبنائهم.

وحرصت القناة على تقديم أَغَانٍ إبداعية جديدة بين الفترة والأخرى لتجديد النشاط داخل القناة، وقد نجحت في ذلك إثر نسبة المشاهدات التي حصلت عليها خلال سنوات بثها من قبل الأطفال والكبار الذين يقومون بترديد أغانيها طيلة الوقت، وهذا ما جعلها تحقق هذا النجاح الباهر عن مثيلاتها من نفس المجال.

البرامج التي تقدمها طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج التي تتخلل الأغاني المقدمة على شاشتها لإمتاع المشاهدين بالعديد من النصائح والفقرات الفكاهية مثل:

برنامَج عصومي ووليد الذي يقدمه المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد حيث يقومان بالحديث بشكل فكاهي وعرض بعض الأحداث الحياتية الخاصة بهم، وأحياناً أتي معهم أختهم الصغرى جنى مقداد.

برنامَج فقرة الأغاني الطفولية التي تقوم بتعليم الطفل قراءة الحروف والأرقام باللغة العربية والإنكليزية ليستطيع أطفال الروضة تعلم هذه الأشياء قبل دخول المدرسة.

فَقَرة النصائح والتي تقوم القناة بعرض نصيحة يمكن للطفل العمل بها وتعلمها مثل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وهي فقرة رائعة ينتظرها الكبار والصغار.

تردد طيور الجنة نايل سات في السعودية

يمكنك ضبط تلفازك على قناة طيور الجنة لمشاهدة كل البرامج السابقة والإستمتاع بأجمل أغاني الأطفال من خلال التردد التالي:

التردد 11310 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة طيور الجنة عربسات الجديد

التردد 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5