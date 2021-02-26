تردد قناة ابوظبي الرياضية 1234 الجديد 2021 abu dhabi sport

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عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1234 المشهورة لعرض جميع المباريات الإماراتية على مدار اليوم والبطولات العربية، والتابعة لشبكة قنوات أبو ظبي التي تجمع بين الرياضة والدراما والثقافة، تعرف على جميع تردداتها على كافة الاقمار الصناعية وما تقدمه من برامج على شاشتها وأبدأ بالاستمتاع على الفور.

تردد ابو ظبي الرياضية

نبذة عن قناة أبو ظبي الرياضية

تعتبر القناة من أحد أفضل القنوات الناقلة للمباريات المحلية في الوطن العربية والدولية في جميع انحاء العالم، والتي رغم أنها افتتحت منذ فترة صغيرة إلا أنها رسخت اسمها وسط القنوات الرياضية من نفس مجالها، وأصبحت الأعلى في نسب المشاهدة من مختلف الشعوب العربية.

ورغم أن القناة تقوم بتغيير ترددها من فترة لأخرى لتقديم بث مميز إلا أن محبي كرة القدم يظلون يبحثون عنها ويتتابعون تردداتها عبر الإنترنت.

البرامج التي تبثها قناة أبو ظبي

قناة أبو ظبي الرياضية 1234 العديد من البرامج الرياضية الكروية كالتالي:

تقوم بعرض برامج لتحليل المباريات المحلية والدولية مع أشهر لاعبي كرة القدم والمعلقين والمدربين الرياضيين.

توفر تغطية خاصة للمباريات الدولية بجودة عالية جداً وتهتم بمباريات الأندية لكافة الدول العربية والأجنبية مثل مباريات الأهلي والزمالك.

تقوم بعرض بطولة المسابقة العربية للأندية بشكل خاص ومستمر، كما تقوم بتقديم بطولة الكأس الإماراتي الخاصة بدولة الإمارات.

تنقل جميع المباريات الخاصة بكأس أمير الدولة، وجميع مباريات الخليج23 بصفة عامة عبر شاشاتها.

تردد ابو ظبي الرياضية hd

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية على ستة أقمار صناعية ليستطيع كل محبيها مشاهدة برامجها كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي نايل سات

التردد 12226 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 6/5

تردد قناة أبو ظبي عرب سات

التردد 11804 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل الخطأ 4/3

تردد قناة أبو ظبي يوتلسات

التردد 12467 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة أبو ظبي إنتل سات

التردد: 11938

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة أبو ظبي هوت بيرد

التردد 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة أبو ظبي ياه سات

التردد 11938 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 9/8