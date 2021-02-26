نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا السعودي وكيفية طلب تصريح للتنقل من خلال التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا السعودي، لقد أصدرت المملكة العربية السعودية هذا التطبيق بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة الذكاء الاصطناعي، لكي تساعد مواطنيها لأداء مهامهم ومتطلباتهم بدون الخروج وتكون تجمعات، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لقد تم إطلاق هذا التطبيق للحفاظ علي سلامة مواطنيها الأعزاء.

تطبيق توكلنا السعودي

ولقد منعت الحكومة السعودية تجول أي شخص خارجاً بدون استخدام هذا التطبيق، فعلي جميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها تحميل هذا التطبيق، وطلب تصريح من خلاله للسماح له بالتجول خارج المنزل وقضاء جميع احتياجاته، وأيضاً يتيح من خلال تطبيق توكلنا القدرة في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه، ومتابعة حالة المواطن الصحية، وتوفير الأدوية الخاصة به ومعرفته بالأماكن القريبة منه التي يتوفر بها دواءه، دون الحاجة للخروج إلي مراكز طبية أو استشارة طبيب.

كيفية إصدار تصريح

لا يمكنك الخروج من المنزل أو فعل أي شئ بدون طلب إذن من تطبيق توكلنا، لان الحكومة السعودية أصدرت قرار بمنع دخول أو تجوال أي شخص، سواء في الشوارع أو الأسواق والمحلات التجارية، بدون أخذ إذن، لكي يكون لديهم علم بعدد الأشخاص الموجودين في الشوارع، ولكي يقللوا من احتمالية التجمعات الهائلة، وحتي يتابعوا الحالات المشتبه بها عن بعد، دون الاختلاط بباقي الناس.

أولاً قم بتحميل تطبيق توكلنا كما ذكرنا سابقاً، وبعدها قم بتسجيل الدخول، واتبع جميع الخطوات اللازمة، لتفعيل حسابك، لكي تستطيع استخدام التطبيق لإصدار تصريح للخروج.

كما ذكرنا سابقاً، وبعدها قم بتسجيل الدخول، واتبع جميع الخطوات اللازمة، لتفعيل حسابك، لكي تستطيع استخدام التطبيق لإصدار تصريح للخروج. من التطبيق قم بالضغط علي كلمة “التصاريح”، سيدخلك إلي صفحة بها اختيارين هما “تموين” أو “طلب تصريح إلحاقي”.

“تموين” مخصصة للبلدان التي بها حظر كامل، “التصريح الإلحاقي” يكن للسائق أو العمالة الموجودة لديك.

اختر “تموين” ثم “تموين داخل الحي”، وذلك الاختيار للاماكن التي بها حظر كلي، سيظهر لك المساحة المسموح لك بالتنقل فيها فقط، أما “تموين طارئ” يمكنك طلب الخروج للضرورة في المناطق الغير مسموح لك بها الخارجة عن حدودك.

بعد إتمام كل هذه الخطوات، اضغط علي طلب تصريح، بمجرد أن قمت بالضغط علي “طلب التصريح” سيبدأ العد التنازلي للتصريح، تصريح تموين داخل الحي مدته أربعة ساعات في الأسبوع، إما تصريح تموين طارئ مدته ساعة فقط.