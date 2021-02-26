نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر رولز رويس جوست 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر رولز رويس جوست 2021 في السعودية، بدأت شركة روز رايز بالإعلان عن أحد منتجاتها من السيارات للعام 2021 وهي سيارة رولز رويس الجديدة والتي تعد بمثابة قطعة وتحفة فنية تضاف إلى قائمة أفضل سيارات عام 2021 ومن المعروف عن شركة روز رايز انها تقوم كل عام بإنتاج أحدث الموديلات والتصميمات في إنتاج السيارات ويرجع تاريخ تأسيس الشركة قبل 116 سنة لتكون بذلك إحدى الشركات العريقة والرائدة في مجال إنتاج السيارات.

مواصفات سيارة روز رايز جوست الداخلية

تتمتع السيارة بمحرك قوي مزود ب12 أسطوانة وسعته تبلغ 6.75 لتر وقوة المحرك 563 حصان وعزم الموتور 850 نيوتن لكل متر، كما وضع المحرك بالسيارة ليتناسب مع أداء واتزان السيارة وبالتالي يوفر أفضل تجربة القيادة المثالية، ويمكن نقل سرعة السيارة من صفر ل100 كيلو متر في خلال 4.6 ثانية، كما أن الهيكل بالكامل مصنوع من مادة الألومنيوم يقلل من وزن السيارة ويعمل على زيادة عزل الصوت داخل السيارة عن محيطها الخارجي، كما تتمتع بنظام ذكي لشرح الطريق وتستطيع التغلب على الطرق الصعبة والوعرة بقيادة سلسلة.

مواصفات السيارة العامة

تتمتع بمظهر الفخامة والرقي، مزودة بالمصابيح الامامية الليد وشبكة امامية مكونة من 20 لمبة ليد، مزودة بأعلى معايير الرفاهية والراحة، تقنية مكبر الصوت والاتصال بشبكة الواي فاي، منع الازعاج، أنظمة التحذير من وجود أي اجسام واشخاص على الطريق قد لا تراهم بعينك، نظام امان كامل وقفل الأبواب ضد عبث الأطفال، كما أنه مزود ب 4 كاميرات الرؤية البانورامية على الطريق، وتتمتع بحالة من الاتزان حتى من السرعات القصوى.

أما عن أسعار السيارة في المملكة العربية السعودية فتبدأ من 1750000 ريال بدون إضافة الضرائب أي ما يعادل تقريبا 322500 دولار امريكى.