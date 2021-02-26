نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PUBG NEW STATE أول لعبة ملكية للهواتف و اللعبة تدور أحداثها عام 2051 في المقال التالي

عمر شويل - جدة PUBG NEW STATE اللعبة الشهيرة التي يعشق الملايين علي متسوي العالم لعبها تطرح اليوم النسخة الجديدة من اللعبة لعبة ببجي الشهيرة والتي تدور أحداثها في عام 2051 وهي أول لعبة ملكية في المعارك والتي تم طرح النسخة الخاصة بها للهواتف الذكية المحمولة وذلك بسبب التوسع الرهيب لعشاق اللعبة ببجي وقامت الشركة بطرح هذا النسخة المشوقة الرائعة في تفاصيل المعركة الملوكية التي تدور أحداثها في المستقبل لعام 2051 ولعبة PUBG كشف من خلاله المطور الذي حدث اللعبة وقال أن لعبة ببجي والتي يبحث الكثيرين من عشاقها علي شحن شدات ببجي قال عنها أن النسخة الجديدة من ببجي تم طرحها والتي تتوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ANDROID ونظام IOS لتتوافق لعبة ببجي مع كافة الأجهزة المحمولة الذكية .

PUBG NEW STATE اللعبة الأولي للمعارك الملوكية وأحداثها في عام 2051 والقفزة التي حققتها اللعبة

القفزة التي حققتها اللعبة علي مدار 30 عاماً قادمة ف الأحداث الخاصة في PUBG MOBBILE التي تم إضافة التقنيات الخاصة في لعبة ببجي من الأسلحة وأيضاً المركبات المستقبلية وأيضاً إضافة الدرع من النوع الباليستي ليكون إضافة جديدة في لعبة PUBG MOBILE وتم إضافة اللفائف الخاصة بالقتال في لعبة ببجي والطائرات بطراز جديد والتي تعمل داخل اللعبة بدون طيار كما أنه تم إضافة الميزة الجديدة في لعبة PUBG MOBILE بتخصيص أجمالياً جديد في لعبة ببجي مما يوفر لكل اللعيبة أن يستطيعوا تغيير وبناء كافة الأسلحة الخاصة به في PUNG MOBILE وذلك من خلال المجموعات التي تم التخصيص لها في لعبة ببجي كما تم إضافة التحسينات الجديدة في PUBG NEW STATE وإتاحة أختيار الوضع الخاص بإطلاق النار داخل اللعبة وتم وضع المرفقات الخاصة بقاذفة القنابل التي تعمل بشكل يدوي في PUBG MOBILE .

لعبة ببجي والنسخة الجديدة منها التي تعمل في مستقبل قادم مدته 30 عاماً

يظهر مقطع تم نشره لكي ما يكون بشكل دعائي عن لعبة ببجي والتي تخص هذه النسخة لعبة PUBG MOBILE كان المقطع الذي أنتشر لكي ما يكون بشكل دعائي عن النسخة الجديدة كلياً والتي تشمل المعارك النارية التي داخل اللعبة مستعرة ووضع المطاردات التي تخص السيارات في لعبة PUPG MOBILE وتعمل في بيئة مستقبلية مختلفة ولكن حسب مما تم تداوله أنها قذرة بشكل كامل عن نسخة اللعبة في خرائطها السابقة في لعبة ببجي والتي كانت تعتمد علي شحن شدات ببجي سواء شراء شدات ببجي أو شحن شدات ببجي بشكل مجاني .

PUBG NEW STATE هذا ما كان من محتوي يخص لعبة ببجي والتي تم طرح النسخة التي تعمل في مستقبل قادم مدته 30 عاماً والتي تتوافق النسخة الجديدة مع PUBG MOBILE علي كافة الهواتف الذكية لكي ما يتم تحقيق متعة جديدة لكافة عشاق هذه اللعبة العالمية .