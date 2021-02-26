نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا الموسم ١٧ بطريقة مضمونة واكيدة ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا، تعتبر لعبة ببجي PUBG MOBILE هي اللعبة الاكثر اثارة وتشويقاً وتستحوذ علي اهتمام العديد من اللاعبين في العالم، تساعدك طريقة شحن شدات ببجي مجانا علي تفوقك في اللعبة والحصول علي الحقائب والاسلحة المتطورة والبدلات المميزة، كل ما عليك فعله هو الحصول علي نقاط كثيرة وتحويلها الي شدات ببجي.

خطوات شحن شدات ببجي الموسم ١٧ مجانا

يجب ان يتبع اللاعبين خطوات سهلة وبسيطة للحصول علي UC مجانا لعبة ببجي.

قم بتحميل احدي التطبيقات التي سنذكرها ادناه من متجر التطبيقات الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول بإستخدام حساب Google الخاص بك.

قم بادخال الأي دي الخاص بك في اللعبة ID، ثم اختار دولتك و قم بتجميع النقاط من خلال العروض المقدمة لك من تلك التطبيقات.

تطبيقات شحن شدات ببجي ٢٠٢١ بإستخدام الاي دي ID

تطبيق Vluck : هو تطبيق مجاني يقدم لك عروض يومية مختلفة ومكافآت يومية متعددة والحصول علي النقاط من عجلة الحظ والقيام بزيارات لبعض المواقع ومشاهدة الفيديوهات.

هو تطبيق مجاني يقدم لك عروض يومية مختلفة ومكافآت يومية متعددة والحصول علي النقاط من عجلة الحظ والقيام بزيارات لبعض المواقع ومشاهدة الفيديوهات. تطبيق SGamer: تطبيق يتيح لك جمع النقاط و تحويلها الي شدات ببجي مجانا عن طريق مشاهدة الاعلانات والعروض أو تحميل بعض التطبيقات والالعاب المختلفة.

تطبيق يتيح لك جمع النقاط و تحويلها الي عن طريق مشاهدة الاعلانات والعروض أو تحميل بعض التطبيقات والالعاب المختلفة. تطبيق WinRoyalPass: والذي يتيح لك الحصول علي شدات ببجي مجانية وربح رويال باس مجانا وذلك بعد اتمام بعض المهام لربح النقاط كمشاهدة الاعلانات والفيديوهات و تحميل تطبيقات.

شدات ببجي مجانا موسم ١٧ بطريقة سهلة

تقدم لك تطبيقات شحن شدات ببجي مجانا طرق مختلفة لربح النقاط بالاضافة الي كود الدعوة وهو كود خاص بحسابك تقوم بمشاركته مع اصدقائك ومعارفك لتشجيعهم علي تحميل التطبيق وكلما قام احد المدعوين بتسجيل دخوله علي التطبيق بإستخدام الكود الخاص بك، يتم تزويدك بالنقاط مع كل مدعو.

كما تقدم بعض تلك التطبيقات عروض مجانية يومية مثل ربح ٢٠ نقطة يومياً عند تسجيل الدخول علي التطبيق .

الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي ٢٠٢١

يمكنك ايضاً شحن شدات ببجي مجانا ٢٠٢١ باستخدام الموقع الرسمي و المعتمد من شركة ببجي وهو موقع ميدس باي midasbuy.

كل ما عليك فعله هو الدخل علي الموقع الرسمي ثم انشاء حساب خاص بك باستخدام بياناتك الشخصية،و اتمام خطوات التسجيل بالموافقة علي الشروط والاحكام الخاصة به، وسيتم ارسال كود لايميلك الشخصى لاتمام عملية التسجيل.

يمكن شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة وباستخدام طريقة الدفع التي تناسبك سواء بطاقتك الائتمانية أو رصيد هاتفك أو بطريقة مجانية من العروض المقدمة.