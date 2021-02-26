نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات قرو سروجي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات سوبر ماركت قرو سروجي بالمملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص هناك ويعد سوبر ماركت قرو سروجي أحد أسواق التجزئة والسوبر ماركت التي تتم العمليات به اون لاين بالشكل الإلكتروني، ويرجع تسميته بهذا الاسم نسبة إلى معنى اسم بقال باللغة الإنجليزية جروسر

واضافة جي لها للدلالة على الملكية، كما يقدم قروسروجي العديد من التخفيضات والخصومات علي مختلف المنتجات التي يحتاج لها البيت عن طريق خدمات الشحن والتوصيل للمنزل من خلال التطبيق الخاص به والذي يتم تحميله من متجر جوجل بلاي بخطوات سهلة على الهاتف المحمول.

عروض وتخفيضات قرو سروجي اليوم

عروض وتخفيضات قرو سروجي اليوم، من أبرز التخفيضات والعروض التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني لسوبر ماركت كوسرجي اليوم؛

عبوة نسكافية جولد ب 33 بدل 45 ريال، حبوب بن متنوعة ستاربكس 3 العبوات ب 70 بدل 90 ريال، ماكسويل قهوة كرتونة ب120 بدل 145 ريال، صلصة طماطم دوريتوس ب16 بدل 25 ريال، قهوة دانكن مطحونة ب 153 بدل 180 ريال، كورن فليكس شيروز ب20 بدلا 31 ريال، تورتيلا شيبس ب9 بدل 12 ريال.

تخفيضات كوسرجي المميزة

تخفيضات كوسرجي المميزة، حبوب إفطار اوريو ب19 بدل 25 ريال، شيبس ال سابور ب11 بدل 13 ريال، بسكويت الشوكولاته بيكاب ب11 بدل 12 ريال، كيو في كريم 500 جم ب114 بدل 142 ريال، جانو ماكينة قهوة ب90 بدل 110 ريال، السيف ماكينة قهوة ب 300 بدل 380 ريال.

أقراص غسالة الاطباق فينيش ب 9 بدل 33 ريال، أصابع الذرة او ماي ب26 بدل 28 ريال، دولتشي نسكافية ب36 بدل 50 ريال، أصابع الذرة فش فاش ب26 بدل 28 ريال، قهوة ماكسويل هاوس ب24 بدل 42 ريال، نسكافيه دولتشي ب24 بدل 40 ريال، السيف ماكينة قهوة 1000 وات ب 130 بدل 200 ريال، مضرب خفق ب25 بدل 40 ريال.