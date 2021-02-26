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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل بطرق جديدة وبشكل مجاني 2021 في ثوانٍ معدودة ، تُعد لعبة ببجي نوعًا من أنواع الألعاب القتالية، وتكون بنظام فردي أو نظام جماعى مكون من 100 لاعب على مستوى العالم لا يستطيع الفوز منهم غير لاعب واحد فقط عبر شبكة الانترنت، بدأت لعبة ببجي في مارس 2017 وكانت مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وبعد ذلك تم طرح النسخة الخاصة بالهاتف الجوال بنظام الأندرويد ولكنها تحتاج إلى موبايل ذى مواصفات مميزة لاستغلالها اكثر من 1 جيجا من مساحة أى موبايل حديث، لذلك يجب ألا تقل مساحة أى موبايل عن 2 جيجا بايت وتوفير شبكة انترنت عالية السرعة .

يبحث اللاعبون عن وسيلة تساعدهم للوصول إلى مستويات متقدمة، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا عن طريق الحصول على الأسلحة المتنوعة والذخائر والأدوات وشراء الملابس والعديد من المتطلبات التي يحتاجها اللاعب، والتي تؤهله إلى وصوله لمستويات عالية.

شحن شدات ببجي موبايل بطرق جديدة وبشكل مجاني 2021 في ثوانٍ معدودة

تعتمد لعبة ببجي على عملة وهمية مشهورة باسم الشدات Unknown Cash، يرغب جميع اللاعبين داخل اللعبة في الحصول على بعض الشدات لشراء مستلزمات اللعبة من سكنات أسلحة والسكنات الخاصة بالشخصيات وفتح بكجات لأنها تختصر الجهد الشاق للوصول إلى مستويات متقدمة.

يمكنك الحصول على شدات ببجي المجانية العملة الوهمية التي تساعدك على الوصول إلى مستويات متقدمة عن طريق شراء الملابس والأسلحة والذخائر وأشياء أخرى كثيرة يحتاجها الاعبون، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم طرق شحن شدات ببجي المجانية على الموبايل المحمول من خلال مايلي:

الكود الخاص: يستطيع اللاعب أن يربح شدات ببجي من خلال كود خاص به يرسله لأصدقائه، فيقومون بالتسجيل حتى يحصلوا على النقاط التي تعود عليه بالنفع الأكبر ويربح نقاط أعلى بكثير. تنزيل لعبة: كل ما عليك هو أن تقوم بتحميل لعبة معينة ولعبها لوقت قليل، حتى يُرسل التطبيق لحسابك في لعبة ببجي نقاط كثيرة تستخدمها في شحن الشدات. الاعلان: عند بدء اللعبة يظهر لك اعلان، كل ما عليك فعله هو مشاهدة الاعلان والفيديو حتى النهاية للحصول على نقاط يتم تحويلها لشدات مجانية.