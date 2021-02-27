نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27/2/2021 أسعار الذهب اليوم في مصر والتي نذكرها لكم وفقا لاخر التحديثات الصادرة من شعبة المشغولات والمعادن التابعة للغرفة التجارية المصرية حيث تشهد أسعار الذهب في تعاملاتها صباح اليوم استقرار نسبي في أسعارها كما تتفق في تعاملاتها مع اسعار يوم امس، وعلى الرغم من الارتفاع الذي وقع في أسعار الذهب العالمية في منتصف يوم أول أمس

إلا أن التغييرات التي وقعت ببورصة الذهب العالمية كانت طفيفة لحد ما، ويرجع اهتمام المواطنين لمعرفة والاطلاع على أسعار الذهب بشكل يومي في صباح كل يوم لعدد من الأسباب منها تأثيره على أسعار بعض السلع الغذائية وكذلك لاتجاه البعض لطريقة الادخار الآمن.

أسعار الذهب اليوم

أما عن أسعار الذهب والتي سجلتها سوق الصاغة المصرية في تعاملات صباح اليوم حيث كما ذكرنا شهد سوق الذهب استقرار الأسعار في حالات شراء وبيع الذهب، وقد سجل ذهب عيار 21 جم 790 جنيه للجرام ويرجع الاهتمام الأول بهذا العيار لكونه اكثر اعيرة الذهب تداولا في سوق العرض والطلب بمصر، وذلك على الرغم من تراجع الكثير والإعراض عن شرائها لصالح الاتجاه لشراء ذهب عيار 18 جم لكونه لا يتطلب سعر مصنعيه الجرام على العكس من 21 جم الذي يبلغ سعر مصنعية الجرام الواحد له من 15 ل 30 جنيه وفقا لتجار ومحل الذهب الذي يتم الشراء منه.

سعر جرام الذهب

وعلى الرغم من الغموض وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بورصة السوق العالمي للمعادن إلا أن الخبراء يصرحون بأن الأيام المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاع في أسعار الذهب بل وقفزة جديدة في الأسعار حيث تعتبر تلك الأيام هي أفضل فرصة لمن يرغب في الادخار الآمن بشراء الذهب، اما عن اسعار عيار الذهب 24 جم فقد سجل 901 جنيه، اما عيار 18 جم فقد سجل 790 جنيه.

اسعار الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 872 إلى 874 عيار 22 799 إلى 801 عيار 21 763 إلى 765 عيار 18 654 إلى 656 عيار 14 509 إلى 510 عيار 12 436 إلى 437 الاونصة 27,119 إلى 27,190 الجنيه الذهب 6,104 إلى 6,120 الكيلو 872,000 إلى 874,286