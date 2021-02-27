نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 27/2/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 27/2/2021 سعر الذهب اليوم في السعودية والتي نقوم باستعراضها لكم بشكل يومي وفقا لآخر التقارير الواردة من شعبة الذهب والمعادن في السعودية، ونجد اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتغييرات التي تقع في أسعار الذهب المحلية والعالمية والحرص الدائم للمتابعة

وذلك اما الاتجاه البعض نحو إجراء عمليات الاستثمار والادخار الأمن بشراء الذهب، او اهتمام رجال الأعمال وكبار المستثمرين بتحركات أسعار البورصة العالمية للمعادن والذهب، تشهد تعاملات اليوم الصباحية ارتفاع في أسعار المعدن النفيس والذي يأتي بالتزامن مع ارتفاع سعره في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر عيار المعدن النفيس 24 جم في تعاملات اليوم ليسجل 217.60 ريال سعودي في مقابل ختام تعاملاته ليلة أمس والتي سجلت 218.22 ريال سعودي، في المقابل وقع تراجع في أسعار المعدن النفيس عيار 21 وهو الأكثر تداولا في المنطقة العربية والمملكة السعودية بسبب وجود الكثير من الاشكال منه وقد سجل 190.40 ريال سعودي في مقابل سعره ليلة أمس والتي سجل بها 190.95 ريال سعودي اما عن سعر ذهب عيار 18 جم فقد شهد تراجع طفيف في سعره حيث سجل 163.20 ريال سعودي بينما اختتمت تعاملات ليلة أمس عند سعر 163.67 ريال سعودي.

أسعار الذهب العالمي

وفقا لاخر التقارير فقد تمكن المعدن النفيس من تحقيق أرباحا ليعوض بها خسائره الماضية حيث صعدت أسعار الأوقية الذهبية في معاملاتها الفورية بنسبة 0.2%، مما سجل 1808.15 دولار أمريكي للأونصة الذهبية، بينما سجلت الاوقية الذهبية 6772.01 ريال سعودي في المملكة أي ما يعادل 1805.69 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الريال السعودي في التعاملات المصرفية صباح اليوم بالبنوك الرسمية في المملكة قد سجل 3.75 ريال سعودي، لتشهد استقرار نسبي طفيف.

اسعار الذهب في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, February 26, 2021 11:49 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 208.75 ريال $55.66 سعر الذهب عيار 22 191.35 ريال $51.02 اسعار الذهب عيار 21 182.66 ريال $48.70 اسعار الذهب عيار 18 156.56 ريال $41.74 سعر الذهب عيار 14 121.77 ريال $32.47 سعر الذهب عيار 12 104.37 ريال $27.83 اسعار أوقية الذهب 6,492 ريال $1,731 اسعار جنيه الذهب 1,461 ريال $389.60 اسعار كيلو الذهب 208,745 ريال $55,656