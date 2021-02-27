خطوات تحميل لعبة فورت نايت مجاني 100% بدون أي مصاري

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت ما هي طريقة تحميل لعبة فورت نايت من أكثر الأسئلة الشائعة في وقتنا الحالي، حيث أن اللعبة احتلت شعبية كبيرة منذ وقت إطلاقها ولكن تسببت في العديد من المشاكل مما أدي إلى حذفها من متجر آبل وجوجل، ولذلك سنذكر لكم أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت على الكمبيوتر

شركة جوجل وآبل قاموا بحذف لعبة فورت نايت من المتاجر والسبب هروب مطوري اللعبة من دفع الضرائب التي فرضت عليهم، ولكن قامت الشركات المتشابهة بطرح لعبة فورت نايت وبذلك يمكنك تحميل اللعبة دون مواجهة أي مشاكل

علينا بتحميل بلوستاكس من الحاسوب.

وبعد ذلك يتم تنصيب البرنامج فوراً من ثم تشغيله، وذلك بعد أن تنتهي من عملية تحميل فورت نايت فوراً.

عليك بإتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامكم على الشاشة، من أجل إعداد بلوستاكس.

يتم تحميل Epic Games App من خلال بلوستاكس من هنا.

يثبت البرنامج من ثم تشغيله، والنقر على تحميل لعبة فورت نايت.

الذهاب إلى قائمة التطبيقات، وتشغيل اللعبة بعد عملية التنصيب فوراً.

متطلبات تشغيل فورت نايت على الكمبيوتر

يكون نظام التشغيل Windows 7/8/10 64-bit أو Mac OS Mojave 10.14.6.

بطاقة فيديو: NVIDIA GeForce GTX 660 أو AMD Radeon HD 7870 أو ما يعادله من GPU يدعم تقنية DX11.

المعالج: Core i5-7300U 3.5 GHz.

الذاكرة: 8 GB RAM.