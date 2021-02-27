نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات خفية في واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وما هو علاج مشكلة الوضع الليلي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل تطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وأهم مميزاته، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من التطبيقات المعدلة والتي تم إضافة العديد من الخصائص والمميزات لها، ومن أهم هذه التطبيقات التي تخص الدردشة والتواصل الاجتماعي، ومن أشهرها تطبيق واتساب، حيث قامت مجموعة عربية حاصلة على تدريب في تعديلات التطبيق واتساب التابع لشركة الفيس بوك، وقاموا بإضافة العديد من التعديلات له ليظهر لنا تطبيق جديد اسمه واتساب الذهبي يحمل العديد من الخصائص والمميزات التي يفتقدها المستخدمين في التطبيق الأصلي، وحصل على إقبال كبير من ملايين الأشخاص في العالم العربي والعالم كله.

واتساب الذهبي whatsapp gold 2021

قام عريق متخصص بعمل تحديث جديد لنسخة واتساب الذهبي المعدلة، لإضافة العديد من الخصائص الجديدة التي يحتاج لها المستخدمين ولم يجدوها في تطبيق آخر، والتي تزيد من خاصية الأمان والخصوصية للجميع، ومن الجدير ذكره أن هذه النسخة من واتساب حصلت على إعجاب ملايين الأشخاص في الوطن العربي وعلى مستوى العالم كله، ويجب العلم أن هذه النسخة ليست مصطنعة بل معدلة، وبالتالي لا يمكن اختراقها أبداً، فهي مزودة بالأمان بدرجة كبيرة وكذلك الخصوصية.

مميزات تحديث واتساب الذهبي الجديد

يحتوي هذا التحديث على عدد كبير من المميزات والخصائص الجديد التي تصل عددها إلى أكثر من 20 خاصية تسهل التعامل مع التطبيق.

ومن أهم هذه المميزات توفير إمكانية إرسال إشعارات لكم عند قيام الأصدقاء المفضلين بتغيير الصورة الشخصية الخاصة بهم على التطبيق.

كما يمكم التحكم في تحميل الصور والفيديوهات على الهاتف، وتحديد الوسائط المراد تحميلها فقط.

يمكن في التحديث الجديد أن يقوم المستخدم بتغيير لون الإشعارات حسب رغبته، وتم توفير ميزة جديدة وهي الرسائل الذاتية، وتعتمد هذه الميزة على حذف الرسائل من عند المرسل والمستقبل بعد وقت معين، وهذا لزيادة الخصوصية والأمان، وتم حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه في المستخدمين في الإصدار الماضي.

ومن خلال هذا التحديث أصبح التطبيق يعمل على الأندرويد إصدار 10، وتم علاج مشكلة الوضع الليلي الموجودة في الإعدادات، والعديد من المميزات التي جعلت التطبيق هو الأفضل حالياً، وبذلك قدمنا لكم مميزات واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 الجديد.