نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت أحد الأشخاص المستخدمين لألعاب Free Fire، فستحتاج حتما إلى الجواهر للمشاركة في المزيد من الألعاب والفوز بالمباريات وزيادة المستويات، لذلك سأوفر لك الآن طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير Free Fire، حيث سأقدم لك العديد من الطرق لمساعدتك في حل هذه المشكلة، بما في ذلك مواقع شحن جواهر لعبة فري فاير المجانية من خلال الأي دي التي لا تحتاج إلى وجود خبرة، لذلك سنتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة شحن جواهر فري فاير.

موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID

سنعرض في هذه الفقرة موقعا رائعا يتيح للمستخدمين لعبة فري فاير شحن الجواهر المجانية عبر الأي دي، ويسمى هذا موقع ihack.games وهو عائد إلى شركة غارينا، التي أعلنت عن ظهور اللعبة إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك هذا الموقع رائع جدا ولديه العديد من العروض الجذابة، على سبيل المثال إذا قمت بشحن 310 جوهرة مقابل 3 دولارات فستاخد 340 جوهرة مجانية، لأن هذا الموقع الرائع يعد أفضل موقع لشحن جواهر free fire عبر id.

طريقة استعمال موقع ihack.games بسيطة للغاية، يمكنك فهمها دون أي تفسير كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع بالنقر فوق هذا الرابط ihack.games، ثم النقر فوق Free Fire game ثم سيتطلب عليك أن تختار طريقة لتسجيل الدخول، فمن الممكن تسجيل الدخول عن طريقة الأي دي، أو تسجيل الدخول من خلال حساب Facebook الخاص بك ولكن يجب ربط حسابك باللعبة أولا، وبعد ذلك أبدأ في اختيار العرض الذي يناسبك من الجواهر.

طريقة استخدام الموقع لشحن جواهر فري فاير عبر ID

من خلال إتباع الخطوات البسيطة التي سنقدمها لكم في هذه الفقرة يمكنكم شحن جواهر فري فاير من خلال ID، عن طريق موقع ihack.games فاتبعونا:

أولا يجب عليكم زيارة الموقع عن طريق هذا الرابط (ihack.games)، ستظهر الواجهة الرئيسية نقوم بالضغط على شحن جواهر فري، بعدها يتم النقر على ابدا التهكير الآن. بعدها سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة نقوم بالضغط مرة أخرى على ابدأ التهكير الآن ! تقوم بتحديد المستوى الخاص بك في اللعبة إن كان أعلى من 20 أو أقل من 20. تقوم بعد ذلك بكتابة ID الخاص بك وكذلك اسم المستخدم ليقوم الموقع بربط حسابك وشحنه بالجواهر. سوف تظهر بيانات أخري يطلبها الموقع قدم بكتابتها جميعا. أخيرا بعد إتباع هذه الخطوات البسيطة للغاية يمكنك شحن جواهر فري فاير عبر الأي دي على حسابك في اللعبة.