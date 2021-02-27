نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز IMAC 2021 الجديد من شركة آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جهاز IMAC 2021 الجديد من شركة آبل، تقوم شركة آبل الشهيرة العالمية في شهر مارس من كل عام بالإعلان عن الحديث من منتجاتها وأجهزتها، وأعلنت شركة Daily mail البريطانية أن هذا العام مختلفًا وجديدًا على شركة آبل لأنها ستقوم بعرض واحد من أفضل أجهزتها حتى الآن وهو جهاز IMAC 2021 الجديد.

استعداد شركة آبل بالأجهزة الحديثة

وحتى الآن شركة آبل لم تقم بإثبات الخبر أو نفي ولكن الكثير من التوقعات من الشركة عن جهاز IMAC من آبل الجديد تتخطى الكثير من عمليات البحث في محركات البحث، وحتى الآن هناك الكثير من الصور عن إصدار جهاز الكمبيوتر IMAC الجديد بألوان مختلفة حوالي خمسة ألوان من جهاز IMAC G3، ومن المتوقع أن تهتم شركة آبل بالألوان الزاهية في نسخة جهاز الكمبيوتر IMAC الجديد وذلك بالإضافة لوضع نفس الألوان مع iPair Air الجهاز الجديد.

خصائص جهاز IMAC الجديد من آبل

كما ووفقًا لموقع MacRumors فإن هناك الكثير من مميزات جهاز الكمبيوتر IMAC الجديد منها:

أن نظام الجيل الجديد ستكون حوافه أنحف من الجيل السابق القديم. كما وستكون الرقائق الداخلية للجهاز من نوع Apple Silicon. وبالنسبة للإصدارات الجديدة من الجهاز فهي MacBook Pro و MacBook Air و Mac mini، وذلك مع الرقائق الجديدة.

الخصائص الجديدة في IMAC الجديد

وبالنسبة لآراء الكثير من الخبراء فإن الألوان الجديدة لجهاز IMAC توحي بالربط بين جهاز IMAC G3 لعام 1999 وبين الجهاز الجديد الحالي، وبذلك يعطي الشعور بالحنين للنسخة القديمة من الجهاز، والجدير بالذكر أن جهازIMAC G3 القديم كان هو منقذ الشركة حينها عام 1999 حيث كانت موشكة على الإفلاس والآن أصبح هو الجهاز المفضل لدى الكثير من مستخدمي أجهزة آبل.

وحتى الآن لم تؤكد الشركة تلك المعلومات ولكنها نتيجة توقع وتكهن الكثير من الخبراء والتقنين المتابعين لشركة آبل عن قرب.