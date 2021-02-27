نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث خاصية الواتساب تفعيل الرسائل ذاتية الإختفاء بعد 7 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص محبي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحث الواتساب على التطوير بشكل مستمر وذلك بهدف جذب كافة الأشخاص المستفيدين، والعملاء خاصة بعد ما ثار وحدث من الجدل بعد رغبة التطبيق في تطبيق سياسته الجديدة وهي الموافقة على سياسة الخصوصية، بالإضافة إلى أن التطبيق قد أعلن عن تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الإختفاء، حيث صرح بعض المتخصصين في أمن المعلومات أن الرسائل ذاتية الإختفاء أو التي تدمر نفسها هي عبارة عن إمكانية توجيه رسائل ستختفي من الدردشة الفردية أو الجماعية بعد 7 أيام.

طريقة تفعيل الخاصية :

ومن الجدير بالذكر التطبيق قام بنشر بعض التصريحات التي قام بنشرها المتخصصين في مجال التكنولوجيا والتقنية وفقاً للتطور الأخير، حيث يتميز تطبيق الواتساب بعد التطور بعدد من المميزات ومنها هذه الميزة على كل الرسائل المتبادلة في الدردشة دون أن تؤثر هذه الأعداد في الرسائل التي أرسلتها أو تلقتها سابقا في الدردشة، حيث يتمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إلغاء تفعيلها في الدردشة الجماعية ويمكن لمشرفي المجموعة فقط تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء أو إلغاء تفعيلها.

وقد أشار التطبيق إلى أنه إذا لم يقم الشخص المستخدم بفتح تطبيق الواتساب خلال مدة محددة حوالي 7 أيام تختفي الرسالة من الدردشة، بالإضافة إلى أنه قد تظل معاينة الرسالة ظاهرة في الإشعارات لحين فتح التطبيق وعند الرد على الرسالة يتم إقتباس الرسالة الأصلية وعند الرد على رسالة ذاتية الاختفاء قد يظل النص المقتبس موجوداً في الدردشة بعد 7 أيام، وفي حالة إعادة توجيه الرسالة ذاتية الاختفاء إلى دردشة تم إلغاء تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء فيها ولن تختفي الرسالة من الدردشة المعاد توجيه الرسالة إليها، وفي حال إنشاء المستخدم نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة تكون الرسالة ذاتية الاختفاء متضمنة في النسخة الاحتياطية ويتم حذف الرسائل ذاتية الإختفاء عندما يستعيد المستخدم الرسائل من النسخة الاحتياطية.

خطوات تفعيل الخاصية :

افتح تطبيق واتس اب

افتح الدردشة التي تريد تمكينها من خلالها

اضغط على اسم جهة الاتصال في الجزء العلوي من النافذة

يظهر لك خيار الرسائل ذاتية الإخفاء

حدد ما تريد ” تشغيل أو إيقاف “

وأكد على ضرورة الحرص من قبل الشخص المستخدم في استخدام خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء مع الاشخاص محل الثقة فقط، بالإضافة إلى أنه قد يقوم شخص ما إعادة توجيه رسالة ذاتية الإختفاء أو أخذ لقطة شاشة لها وحفظها قبل اختفائها أو نسخ محتوى من رسالة ذاتية الاختفاء قبل اختفائها، وحفظ ذلك المحتوى أو تصوير رسالة ذاتية الإختفاء بكاميرا أو أي جهاز آخر قبل اختفائها.