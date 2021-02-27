نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح أستقطاب تردد قناة السعودية الرياضية HD الناقلة الدوري السعودي للمحترفين اليوم وجدول الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن تردد قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري للدوري السعودي الذي دخل مراحل الحسم، و تنتظر الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها مباريات اليوم في إطار الجولة أل 21 من عمر المسابقة للتعرف على شكل ترتيب الدوري الذي أشتعل بفوز النصر على الهلال في الجولة أل 20 ليبتعد الزعيم عن الشباب المتصدر بفارق 5 نقاط كاملة، وهو ما سيعطي المباريات القادمة المزيد من القوة والمنافسة على اللقب الأقوى والأغلى في المنطقة العربية.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

تمتلك القنوات الرياضية السعودية العديد من الحقوق القوية السعودية والعربية والعالمية مما يجعلها في مصاف القنوات الرياضية العربية فمؤخراً حصلت السعودية الرياضية على حقوق نقل بطولة السوبر الإسباني من الدور نصف النهائي مما جعل القناة محط أنظار محبي الكرة الإسبانية حول العالم وتمتلك الكثير من الحقوق القوية مثل بطولة السوبر المصري السعودي التي تحظى بمتابعة كبيرة في البلدين والعالم العربي من المحيط إلي الخليج.

مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية

المباراة الموعد الباطن السعودي & الوحدة 14.50 بتوقيت القاهرة، 15.50 بتوقيت مكة المكرمة الاتفاق & التعاون 17.15 بتوقيت القاهرة، 18.15 بتوقيت مكة المكرمة الفيصلي & أهلي جدة 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة الرائد & نادي العين الموعد 2021/02/28 الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت مكة

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 20 10 6 4 10 15:33 18 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 20 8 8 4 10 21:26 5 32 5 الإتفاق 20 9 3 8 10 32:34 2 30 6 القادسية 20 7 8 5 10 29:31 2 29 7 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 8 النصر 20 8 4 8 10 26:28 2 28 9 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 10 الفيصلي 20 6 8 6 10 26:27 1 26 11 الفتح 20 7 4 9 10 36:31 -5 25 12 الباطن 20 6 6 8 10 32:29 -3 24 13 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 20 4 5 11 10 36:24 -12 17 16 العين 20 4 3 13 10 40:22 -18 15

أهم حقوق القنوات الرياضية السعودية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم. دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم. مباريات جميع الألعاب الفردية والجماعية التي تقام في السعودية. جميع مباريات المنتخب السعودي الأول وجميع المراحل السنية. مباريات السوبر الإسباني، السعودي، السعودي المصري. جميع سباقات الهجن والخيول العربية الأصيلة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم

اللاعب جوميز لاعب الهلال برصيد 14 هدف. اللاعب كريستيان جوانكا لاعب الشباب برصيد 13 هدف. اللاعب فابيو إبرو لاعب الباطن السعودي برصيد 12 هدف. اللاعب جوليو تافاريس لاعب نادي الفيصلي برصيد 12 هدف. اللاعب كارلوس لاعب نادي أبها السعودي برصيد 11 هدف. اللاعب حسن العمري لاعب نادي القادسية برصيد 11 نقطة. اللاعب رومارينيو لاعب اتحاد جدة برصيد 11 هدف.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5