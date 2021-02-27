نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير عبر ID باستخدام موقع Codashop في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Codashop بكل سهولة وأمان مجانا على حسابك الشخصي ID، حيث يعتد لأن الكثير من الأشخاص على هذا الموقع لأنه موثوق في المقام الأول، ويقدم مجموعة متنوعة من العروض الخاصة بشحن جواهر فري فاير بالإضافة إلى ذلك يمكنك شراء جميع أنواع العملات والجواهر من خلال هذا الموقع لمجموعة متنوعة الألعاب، مثل اللعبة الأشهر على الإطلاق PUBG MOBILE وغيرها من الألعاب، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات شحن جواهر فري فاير وبكل سهولة وأمان.

خطوات شحن جواهر فري فاير عبر ID باستخدام موقع Codashop

بإمكانك الآن شحن جواهر فري فاير بكل أمان من الموقع باستخدام ID الخاص بك بسهولة، وكذلك تم تفعيل جميع الدول العربية بالموقع لمساعدة جميع اللاعبين من شحن الكثير من الجواهر ، وتعتبر الطريقة المستخدمة للدفع هي كاش يو بإمكانك الأن الشحن من خلالها، كما يوجد طرق مختلفة أخرى للدفع داخل الموقع.

أولا نقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشحن جوهرة فري فاير وهو ( Codashop ). بعد ذلك يتم كتابة رقم ID الخاص بك في هذه الخانة الأولى بالصفحة Enter Player ID. بعد ذلك أيضا نقوم باختيار عدد الجواهر المطلوب الحصول عليها. يوجد العديد من اختيارات الدفع مثل:

( Paytem ،UPI ،Net Banking)

قم باختيار الطريقة المناسبة لك، أما في حالة لم تجد الطريقة التي تناسبك قم بالنقر على الاختيار الظاهر أسفل الصفحة وهو:

Don’t see your favourite channel here? Let us know! بعد ذلك قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك ومن ثم يتم النقر على Buy Now. ثم يتم اختيار (Remember me) ليتم حفظ البريد الإلكتروني الخاص بك، هذا في حالة أنك تريد شراء جواهر فري فاير من هذا الموقع مرة ثانية.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكنك شحن جواهرFree Fire إلى حسابك بكل سهولة وأمان عن طريق إدخال ID الخاص بك من خلال موقع Codashop.