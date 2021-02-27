نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل سكنات ماين كرافت 2021 بنات وأولاد Skin Editor for Minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب الالكترونية الهامة هي لعبة ماين كرافت بكل تحديثاتها وموداتها التي تطلقها اللعبة منذ بدايتها، ويهتم لاعبيها بالبحث عن كيفية تحميل سكنات ماين كرافت 2021 التي تهم اللاعبين سواء بنات أو أولاد، Skin Editor for Minecraft، وهذا ما نقدمه لكم للعبة التي نالت إعجاب الملايين ويصلون إلى لعبها على هاتفهم المحمول أو من خلال جهاز الكمبيوتر، وسبق وقدمنا لكم شرح في موقع ثقفني عن كيفية تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية، وكيف تلعب Minecraft على الكمبيوتر باستخدام الكيبورد.

تحميل سكنات ماين كرافت 2021

بسهولة من خلال تطبيقات على متجر جوجل بلاي يتم تحميل مودات Minecraft، وكذلك سكنات ماين كرافت الأحدث والتي تسمى كذلك جلود ماين كرافت، حيث توجد لجميع الهواتف الذكية سواء بنظام الأندرويد أو ios لهواتف الآيفون، والتي تمكنك التطبيقات ومن ذلك تطبيق Skin Editor for Minecraft من:

إنشاء جلود ماين كرافت الجديدة، وتصفح جلود عشوائية أو من الكتالوج

كما يوجد بالتطبيق تحرير جلود ماين كرافت من الدلو وعجلة الألوان، وقطارة العين، وتكبير وتصغير.

للطابع الخاص بك الذي تستخدمه لك أن تحركه في 6 اتجاهات

وهذا التطبيق لا يحتاج سوى مساحة 3.6M، لإصدار أندرويد 4.0 فالأحدث، والإصدار الحالي 2.2.9، كما بلغت تحميلاته لنحو 10ملايين عملية، كما يزداد عمليات تنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية، وكذلك لعبة ماينكرافت للكمبيوتر، ومن مودات لعبة ماين كرافت حرب السرير، والأسلحة، والهروب من السجن، فيبحث اللاعبين عن كيفية دخول خرائط ماينكرافت واللعب للوصول إلى الفوز والانتصار في النهاية.

جلود ماينكرافت بنات Skins

عندما تكون اللاعبة بنت تبحث عن سكنات بنات ماينكرافت واختيار الشخصية التي تلعب بها، لهذا يوجد تطبيق Girls Skins for Minecraft PE‏ والخاص بالبنات يتضمن نحو 5000 واجهة للبنات 3D، به جلود بنات ماين كرافت مختلفة وجميلة، وهذا التطبيق يتطلب الأتي:

حجم التنزيل: 5.9M

الإصدار الحالي: 3.4.3

يتطلب أندرويد:4.1

بلغت عمليات التثبيت به ل10 ملايين عملية

ويوجد الكثير من تطبيقات سكنات ماينكرافت سعودي وكذلك سكنات انمي وزومبي، وأخرى سكنات Minecraft ببجي من خلال تطبيقات متجر جوجل بلاي، ومثيلاتها في تطبيقات آب ستور لهواتف الآيفون.