نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير باسورد راوتر شركة موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير باسورد راوتر موبايلي، قد نفاجئ ببطئ في سرعة الإنترنت من الراوتر المنزلي ولا نعلم السبب، قد يكون سبب بطئ الإنترنت هو وجود أكثر من مشترك مستخدم لراوتر الإنترنت المنزلي بدون علم العميل الأصلي، فينتج عن ذلك بطئ سرعة الإنترنت التي تصل للعميل الأصلي، لذلك تقدم شركة موبايلي كيفية تغيير باسورد الراوتر المنزلي من موبايلي لحل مشكلة بطئ الإنترنت وعدم مشاركة أحد للراوتر.

طريقة تغيير باسورد راوتر انفنتي موبايلي

راوتر انفتني من أنواع الراوتر المقدمة من شركة موبايلي، ويمكن تغيير كلمة السر على راوتر موبايلي انفنتي كالتالي:

فتح الأي بي التالي للراوتر 192.168.1.1

وفي حقل اليوزر نيم نقوم بكتابة admin.

وفي حقل كلمة السر يتم كتابة كلمة admin أيضًا.

ومن ثم النقر على زر Login ومنها اختيار زر wifi.

يتم تحديد نوعية الأمان الموضعية المرادة لحمية الواي فاي.

ويفضل اختيار تشفير AES وتسجيل كلمة السر المراد استخدامها لاحقًا.

وفي النهاية الضغط على تبويب تطبيق.

طريقة تحديث باسورد راوتر كونكت موبايلي

جهاز راوتر كونكت هو من أجهزة شركة موبايلي للإنترنت، يمكن للمستخدمين تغيير الباسورد من خلال:

التوجه لفتح IP التالي للرواتر 192.168.1.1.

ومن ثم كتابة User name كلمة admin.

وكذلك تكتب كلمة السر admin.

وبعد ذلك يتم الضغط على دخول او Log ومنها نختر WiFi.

ومن ثم يتم التوجه لفتح زر الإعدادات ونختر منها زر نوع الأمن.

ويجب أن يتم اختيار الوضعية الشخصية واختيار التشفير بعد ذلك.

ويلي ذلك الضغط على كلمة المرور وكتابة كلمة السر المراد اختيارها وبعدها النقر على زر تطبيق.

خطوات تغيير كلمة السر راوتر فايبر من موبايلي

لتحديث كلمة السر لراوتر فايبر يتم اتباع الطريقة التالية:

كتابة أي بي الرواتر 192.168.1.1.

ومن ثم في حقل اسم المستخدم أو User name نضع كلمة user.

وفي حقل كلمة المرور توضع كلمة user.

ونضغط على تبويب تسجيل login بعد ذلك.

ومن ثم نختار خاصية Wireless ومن القائمة التالية نختر زر security.

وتحديد نوعية الأمان بعد ذلك فيتم اختيار wpa2-psk ومن ثم مسح أي نقاط ظاهرة.

يتم تحديد كلمة السر المرادة واختيار تشفير AES ومن ثم apply/save.