نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا بطريقة شريعة ١٠٠٪؜ بالموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا بطريقة شريعة، مما لاشك فيه ان العديد من لاعبين لعبة ببجي يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا وبطريقة شريعة امنة، لانه يوجد العديد من المواقع المزيفة والتي تستهدف سرقة بياناتك الشخصية أو رصيد هاتفك لذلك يجب عليك توخي الحذر عند التعامل مع مواقع غير رسمية حتي لا تتعرض لخطر التهكير.

خطوات شحن شدات ببجي علي موقع midasbuy

يعتبر موقع ميدس باي midasbuy هو الموقع الرسمي المعتمد من الشركة الصادرة للعبة ببجي لذلك تعتبر عملية شحن شدات ببجي من خلال هذا الموقع، هو طريقة شرعية و امنة ١٠٠٪؜.

طريقة التسجيل في موقع midasbuy

قم بالذهاب لصفحة الموقع الرسمي ، ثم انقر علي زر الدخول في اعلي الصفحة يميناً.

قم باختيار “تسجيل” وادخل بياناتك الشخصية المطلوبة وفقا والتعليمات، ثم انقر زر التأكيد واقرار الشروط والاحكام الخاص بالموقع.

كمل تسجيلك من خلال ادخال كود التفعيل المرسل علي ايميلك الشخصي من الموقع لتأكيد هويتك.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

قم بالدخول علي الموقع، ثم اختيار دولتك.

قم باختيار اللعبة التي تريد شحن أو شراء شدات أو جواهر لها وفي هذه الحالة اختار لعبة ببجي PUBG .

قم بادخال الاي دي (معرف الخاص بك باللعبة) وتحقق انه صحيح قبل الضغط علي زر التأكيد.

قم باختيار طريقة الدفع الخاصة بك، واكمل الخطوات وفقا والتعليمات الموضحة بالموقع.

ستظهر لديك العديد من العروض المختلفة لشحن شدات ببجي، قم باختيار العرض المناسب لك ثم التأكيد.

قم باختيار العرض المناسب لك ثم التأكيد. سيتم تحويل الشدات التي قمت بشحنها الي حسابك باللعبة.

شحن uc اليو سي للعبة ببجي من خلال موقع midasbuy

اذا كنت من احد اللاعبين الذين قاموا بشراء UC ولم يتم ارسالها لحساب لعبتك، فلا تقلق انها مشكلة شائعة كل ما عليك فعله هو الانتظار عدة دقائق قبل تحويل اليو سي uc لحسابك، واذا لم تحصل علي شدات uc بعد ٢٤ ساعة من الشراء، قم بارسال ايميل علي [email protected] من ايميلك الشخصي لطلب المساعدة وقم بذكر جميع المعلومات الهامة مثل دولتك، الاي دي الخاص بك، العرض الذي قمت بشراءه، طريقة الدفع التي استخدمتها…الخ، وشرح مشكلتك تفصيلياً.

سيعمل الموقع علي حل مشكلتك في اسرع وقت واضافة uc الذي قمت بشرائه لحسابك بلعبة ببجي.