نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير بطريقة مضمونة وآمنة للحصول على أي عدد من Free Fire Diamonds في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير ،تقدم لعبة فري فاير لجميع عشاقها ومستخدميها مجموعة كبيرة من العناصر الحصرية والتي تزيد من إثارة ومتعة اللعبة، كما تساعد اللاعب على التقدم في مستويات اللعبة، ومن أهم تلك العناصر الجلود والأزياء والشخصيات والحيوانات الأليفة والمعدات المختلفة، حيث يتوق اللاعبون للحصول على مثل هذه الأشياء ويمكنهم شراء معظمها من المتجر داخل اللعبة وذلك باستخدام الماس أو جواهر فري فاير.

جواهر فري فاير

على الرغم من أهمية جواهر فري فاير أو ما يطلق عليه البعض الماس، إلا أنه للأسف ليس بالمجان، حيث يتعين على اللاعب إنفاق الأموال كي يحصل عليها، وبالطبع هناك بعض الطرق المجانية، وهناك العديد من الوسائل مثل مواقع أو تطبيقات مختلفة لزيادة الرصيد التي يمكن للاعبين استخدامها لشراء Free Fire Diamonds داخل اللعبة.

شحن جواهر فري فاير

سوف نخبركم بالتفصيل حول كيفية شراء المستخدمين لجواهر Free Fire من داخل اللعبة

قم بالذهاب إلى Garena Free Fire، ثم اضغط على أيقونة “Diamond” سوف تجدها في أعلى الشاشة.

سوف يظهر العديد من عمليات تعبئة الرصيد، قم باختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها.

قم بالدفع باستخدام الفيزا الخاصة بك.

كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً

قم بالذهاب إلي متجر جوجل بلاي الخاص بك.

قم بتغيير المتجر إلى حساب أمريكي، كي تستطيع الاستفادة من النقاط وتجميعها.

ثم تقوم بالحصول على عدة تطبيقات مختلفة.

ستحصل على نقاط مختلفة، وباستخدام تلك النقاط يمكن تحويلها إلى رصيد في بطاقة المتجر الخاص بك وشراء ما تريد.

وتعد لعبة فري فاير أحد أكثر الألعاب شهرة وشعبية وقد حققت نجاحاً كبيراً وعدد كبير من التنزيلات في متجر جوجل بلاي وأصبحت من أفضل الألعاب الالكترونية.