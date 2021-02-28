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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي مجانًا الموسم 17 في دقائق معدودة، مما لا شك فيه أن لعبة ببجي جذبت انتباه الكثير من الشباب والأطفال واحتلت شهرة واسعة على مستوى العالم كله، ويعتبر شحن شدات هى العائق الذي يقف أمام كل لاعب، يوجد مئات الطرق لشحن شدات ببجي إلا أنه يجب الحذر لأن هناك طرق غير رسمية ممكن تؤدي تلك الطرق إلى تهكير البريد الإلكتروني أو فقده.

كيفية شحن شدات ببجي بطريقة مضمونة ومجانية

كما سابقنا الذكر أن هناك طرق عديدة لشحن شدات ببجي إلا أن يجب تواخي في استخدام تلك الطرق، ويمكن القول أن من أسلم الطرق هي تحميل شدات ببجي من خلال التطبيقات الرسمية مثل تطبيق Ezcash، Rozwin، كما أنه يمكن الحصول على أكثر من 1200 شدة، كما يلزم أن يكون لديك بريد إلكتروني تابع لgmail حتى يصح تثبيت التطبيق، كما يمكن تحميل شدات ببجي مجاناً بخطوات سهلة وبسيطة وهي:

هو الولوج على متجر بلاي ستور أو جوجل بلاي

عمل بحث عن أحدى التطبيقات السابق ذكرها في المكان المختص

ثم القيام بتثبيت التطبيق المُحمل ثم يتم الحصول على عروض مجانية من التطبيق ومنها يتم الحصول شدات ببجي بطريقة مضمونة ومجانية.

مايمكن ذكره هو أن لابد من توافر مساحة لا تقل عن 2 جيجا حتى يتم تحميل لعبة ببجي على الهاتف الذكي، ومن هنا يمكن القول أن أصبح من متاح ممارسة لعبة ببجي من خلال الموبايلات ذات خاصية IOS والأندرويد، ويمكن الأشارة إلى تعتبر الصناديق من العناصر الهامة في لعبة ببجي، حيثُ أنها تحتوي على جميع العتاد المستخدمة في اللعبة من عواطف وملابس وأقنع ونظارات وغيرها.

طريقة التعرف على كمية الشدات المجانية التي تحصل عليها

هناك بعض الخطوات التي تعرفك على كمية الشدات التي قُمت بتحميلها وتلك الخطوات هي كالأتي:

الدخول على تطبيق تحميل شدات ببجي

زيارة البروفايل التابع للاعب “profile”

الدخول على invite friend ثم الدخول على الحفظة “walite”

ثم الدخول على “redeem history” ومنها يمكن الاطلاع على عدد النقاط التابع للاعب.