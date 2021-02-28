نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث التطورات في إصدار لعبة PUPG الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار لعبة PUPG الجديد، “State” هو عنوان اللعبة الجديدة من مطور الألعاب Playerunknown Battlegrounds، وستأتي قريبًا على هواتف الأندرويد وIOS، وهو الاسم الرسمي لما عرف حتى الآن باسم PUBG Mobile 2 تكملة لعبة PUBG، وكان قد تم إطلاق PUBG Mobile، اللعبة الأصلية في عام 2017 وعلى مدار 3 سنوات، ونمت تلك اللعبة لتصبح ظاهرة عالمية وثقافية للاعبين والمجتمعات، ونافست ألعاب مثل لعبة Fortnite وتفوقت على ألعاب كانت متصدرة المشهد لعدة سنوات طويلة مثل Call of Duty Mobile أو Garena Free Fire، وقد أصدر موقع tech crunch التقني أبرز 5 معلومات عن اللعبة الجديدة المتوقع أن توفر تجربة أفضل للمعارك القتالية، وإليكم التفاصيل كاملة في هذا المقال. معلومات عن لعبة PUBG New State أولًا: أحداث اللعبة، تدور أحداث لعبة PUBG New State في عام 2051م حيث تقوم الفوضى بالسيطرة على العالم وتتقاتل عدة فصائل مع بعضها البعض وهي أشبهه بقصص وسيناريوهات الأفلام التي تعرض لنا الطبيعة في فترة ما بعد نهاية العالم التي صنعت منها السينما في هوليوود مئات الأفلام، وتقدم اللعبة معركة ملكية كاملة مباشرة في أيدي اللاعبين. ثانيًا: كيفية اللعب، تم إنشاء اللعبة لتدور حول بقاء 100 لاعب من المفترض أن يشاركوا في المعركة حتى يبقى لاعب واحد أو فريق واحد في اللعبة، وبذلك يتم إجبار اللاعبين على الركض للحصول على الأسلحة والمركبات والمواد الاستهلاكية ليكون لديهم السلطة في المعركة، وسيحصل الفرد أو الفريق الفائز على لقب Lone Survivor، الإضافات الجديدة في اللعبة، أكبر الإضافات هي الطائرات دون طيار مقاتل وقوائم اللاعبين القتالية التي ستقوم بتحديث طريقة اللعب بالنسبة للاعبين الذين يحتاجون إلى البقاء لفترة أطول أثناء اللعب وبسبب تلك التطورات سيشهد وضع باتل رويال المعروف في اللعبة تغييرات كبيرة في طريقة اللعب.

ثالثًا: الخريطة الجديدة للعبة PUBG New State، خريطة جديدة، من المحتمل أن يكون لدى نسخة New State خريطة جديدة تسمى Troi، مع عوالم مفتوحة ذات مساحات شاسعة بمساحة 8×8 كيلو متر مع العديد من المركبات التي لها وضعين: الأول هو Classic وArcada، وسيتمكن اللاعبون أيضًا من تخصيص أسلحتهم في منتصف اللعبة مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص وحرية التحكم أكثر في قواعد المعركة الملكية، كما تم التوضيح من قبل مطوروا اللعبة أن اللعب بالأسلحة النارية سيصبح أكثر واقعية وديناميكية في الحركة أثناء اللعب، وتلك العناصر من الرسوم المتحركة الجديدة سوف تستفيد من تقنية الإضاءة العالمية الجديدة. تمويل شراء السيارات بالتقسيط من مصرف الراجحي للأفراد للعام الحالي

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