برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 مجانا أخر اصدار download anydesk

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عمر شويل - جدة برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 AnyDesk Software اخر اصدار, برنامج اني ديسك للكمبيوتر من أفضل البرامج للتحكم في الكمبيوتر عن بعد ولإدارة والسيطرة على سطح المكتب عبر الانترنت او الشبكة المحلية الخاصة بك بشكل امن و موثوق Download direct link AnyDesk 2021 مميزات تنزيل برنامج اني ديسك للكمبيوتر مجانا AnyDesk 2021 وبدأ العمل بسرعة وسهولة عن بعد.

تحميل برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021

AnyDesk هو برنامج يقدم خدمة التحكم عن بعد في أجهزة الكمبيوتر يصلح لجميع الاستخدامات، كصيانة أجهز الكمبيوتر عن بعد ومساعدة اصدقاءك في حالة طلبهم ذلك دون الحاجه الى الذهاب او السفر لأصدقائك، برنامج اني ديسك 2021 يمكن تثبيته علي مختلف الأنظمة المختلفة مثل نظام Windows و macOS و Linux وغيرهم.

نبزة عن برنامج اني ديسك AnyDesk 2021

اندي ديسك احد أفضل برامج الكمبيوتر التي تقدم لك خدمة التحكم في الكمبيوتر عن بعد تحميل برنامج اني ديسك AnyDesk للكمبيوتر 2021 أخر اصدار كامل مجانا، الذي يمنح مستخدمه الكثير من إمكانيات وخيارات التحكم المتميزة وإدارة الحاسوب عن بعد من أي مكان بواسطة شبكة الإنترنت، بالضبط كأنك جالس علي الجهاز، كل هذا عبر تحميل برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 مجانا آخر إصدار.

مميزات تنزيل برنامج اني ديسك للكمبيوتر AnyDesk

يمتاز برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 بسرعة الربط بين الأجهزة للتحكم بسهولة، ومن أي مكان تتوفر به شبكة الإنترنت ويكون مثبتا به التطبيق، إضافة لمعرفة كود أو رمز الحماية الذي سيمكنك من الوصول إلى الجهاز المقصود ومن أهم مميزات برنامج اني ديسك نعرضها عليكم كالتالي:

برنامج اني ديسك 2021 مجاني لا يحتاج تسجيل..

سرعة نقل الصورة 60 اطار بالثانية.

أداء جيد و سريع و رائعة للتحكم عن بعد للشاشة.

استجابة سريعة بالتالي انخفاض التأخر الزمني.

مشفر وأمن تمام تقنية TLS 1.2 القياسية

تقنية التشفير تعمل على حماية الكمبيوتر من الوصول غير المصرح به.

برنامج خفيف و حجم صغير لا يتجاوز 2 ميغا.

دعم جميع أنظمة التشغيل.

أداة رائعة لتقديم اعمال او الجوال .

يدعم AnyDesk العمل على اكثر من نظام تشغيل Windows أو Mac OS أو FreeBSD أو iOS أو Android. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم تطبيقات الجوال بدون أي رسوم إضافية.

كيفية استخدام برنامج اني ديسك للتحكم في الكمبيوتر عن بعد

كفية استخدام برنامج اني ديسك للتحكم في الكمبيوتر عن بعد، بسيطة جدا يمكنك تثبيت وتشغيل البرنامج لتتحكم بسهولة عن طريق الإنترنت في جهاز في المنزل أو العمل، يمكنك مساعدة أصدقائك عن طريق هذا البرنامج بحل بعض المشكلات أو شرح أي شيء علي الحاسوب، كذلك يمكنك دعم عملائك وإجراء مساعدات مباشرة باستخدام برنامج AnyDesk للكمبيوتر ودون الحاجة لأي برامج أخري.

بالإضافة لذلك يمكن تخصيص خيارات الصلاحيات في برنامج اني ديسك للتحكم عن بعد بحيث تعطي المتحكم إمكانيات محددة، ويصلح هذا في حال طلب مساعدة مباشرة من شخص ما لضمان أمان بيانات بالإضافة إلى التركيز علي الهدف من التحكم عن بعد، أيضا لضمان أمان الأجهزة المتصلة بهذا البرنامج فان كل جهاز له كود مخصص يعتبر كلمة سرية بحيث لا يتم التحكم فيه إلا بواسطة هذا الكود أو الرمز المخصص.

شرح طريقة تشغيل واستخدام AnyDesk للكمبيوتر

طريقة التعامل مع اني ديسك المجاني بسيطة ويمكن اختصارها في 4 خطوات لتشغيل برنامج التحكم في الكمبيوتر عن بعد علي ويندوز وماك ولينكس.

في البداية عليك تحميل برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 أخر اصدار للويندوز. بعد download anydesk قم بتثبيت البرنامج بالطريقة المعتادة. افتح برنامج اني ديسك احدث إصدار. ثم ادخل المعرف أو اسم الجهاز البعيد الذي ترغب بالتحكم به عبر برنامج anydesk للكمبيوتر. اضغط علي زر اتصال الذي يظهر باللون الأخضر واستمتع بالعمل والتحكم في جهازك عن بعد.

تحميل برنامج anydesk للكمبيوتر ميديا فاير

يمكنك الان البحث و تنزيل برنامج اني ديسك برابط مباشر من الموقع الرسمي في ثواني معدودة فلا حاجه الى موقع ميديا فاير، هذا لآن برنامج anydesk بحجم صغير جداً، وهو من أقوي البرامج وأدوات الحلول المخصصة لإدارة لأجهزة الكمبيوتر عن بعد.

وبذلك يمكنك الحصول علي المساعدة من الخبراء عبر الإنترنت من خلال استخدام برمجيات ذكية مصممة لتوفر خدمة التحكم عن بعد مع توفير خواص وخيارات متنوعة تسمح بالتحكم في صلاحيات الدخول، كما يمكن للمستخدم مشاهدة كل ما يجري علي جهازه مباشرة أثناء عمل الخبراء، المهم أن لا يتم إيصال البيانات إلا لمن تثق بهم.

هل برنامج اني ديسك أمن على المستخدمين

برنامج اني ديسك للتحكم عن بعد في الكمبيوتر يستخدم بروتوكول TLS 1.2 القياسي المصرفي، والذي تم إصداره عام 2008 وهو حالياً الأكثر شيوعاً وأماناً ليمنع الوصول غير المصرح للأجهزة، هذا مع تشفير البيانات، كل هذا مع تسجيل المصرح لهم بالدخول، بحيث لا يمكن لشخص آخر غير مسجل بالقائمة بالدخول إلى جهازك.

متطلبات تشغيل برنامج اني ديسك

اسم البرنامج: AnyDesk

المطور : anydesk

متطلبات التشغيل : Windows و macOS و Linux وجميع الأنظمة

إصدار البرنامج: 2021

الترخيص: مجاني

الحجم: 3 MB

إلي هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقال اليوم حول تحميل برنامج اني ديسك للكمبيوتر 2021 مجانا الذي يتيح لمستخدميه التحكم في الكمبيوتر عن بعد.