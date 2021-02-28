شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجاناً إذا كنت تبحث عن طريقة مجانية لشحن وحدات PUBG فقد وصلت إلى المكان الصحيح، هذه هي فرصتك لشحن الآلاف من وحدات PUBG مجانًا، الآن أنت على حق لا تفوت الفرصة اشحن وحدات PUBG مجانا ما عليك سوى اتباع الخطوات الموضحة أدناه، ويمكنك الحصول على الآلاف من شارات لعبة PUBG للجوال مجانًا في غضون دقائق.

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الطريقة الأولى هي الطريقة الأكثر صدقًا وأمانًا، وهي تحصيل رسوم حزمة Midas Buy على الموقع الرسمي في هذه الخطوة أدخل معرف اللاعب وهو معرف ملف التعريف الشخصي في اللعبة، ثم حدد الدفع طريقة الدفع وحدد طريقة الدفع، عدد الحزم المشحونة في حزمة PUBG Mobile، ثم حدد علامة التبويب “Pay Now”، وفي غضون ثوانٍ قليلة سيتم استلام عدد مفاتيح الربط المحددة في حسابك الشخصي في لعبة PUBG Mobile، وستتلقى أيضًا عددًا مجانيًا من Wrench كهدية.

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لا تحتاج إلى استخدام متاجر مثل Google Play للحصول على رسوم PUBG مجانًا أي عند نقل حسابك إلى حساب أمريكي كل ما عليك فعله هو الدخول إلى المتجر، ثم الانتقال إلى “الإعدادات” قسم وتغيير البلد الأساسي، في الولايات المتحدة سيصبح حسابك S حسابًا أمريكيًا.

ثم قم بتنزيل التطبيق الذي يوفر نقاط مجانية مقابل التنازل الكامل، ثم أدخل قسم الإعدادات مرة أخرى وانتقل إلى الدفع، واختر طريقة دفع أخرى ثم اختر الدفع من خلال Google Chrome للحصول على عدد النقاط التي، قم بتحويلها إلى حزمة PUBG مجانية مجانًا في المتجر دون كذب.