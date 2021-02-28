نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن ببجي مجانا شدات PUBG MOBILE 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات لعبة ببجي سؤال كيفية شحن شدات لعبة ببجي تعدد بالأخص في الآونة الأخيرة، نظراً لأن هذه الشدات تمكنا من شراء الملابس الجديدة والأسلحة الجيدة لخوض المعركة وقتل الأعداء ولذلك سنقدم لكم الآن أفضل طريقة لشحن شدات لعبة ببجي.

شحن شدات لعبة ببجي

لعبة ببجي تعتبر من أفضل الألعاب القتالية لدى الكثير سواء كان الشباب أو الصغار لما بها من إثارة، فمن خلال اللعبة يمكننا التحدث مع الأصدقاء أثناء اللعب لكي تكونوا في نفس المكان سوياً ليحاولوا القتال والمحاربة.

يرغب اللاعبين في شراء شدات ببجي لشراء كلاً من الملابس التي تلزم للمعركة والأسلحة الجديدة، ومن أجل شراء تلك الأشياء يقوم اللاعب باستخدام عملة UC، وهي عملة يتم شحنها من خلال بطاقات الشراء، وشحن شدات لعبة ببجي يكون كالآتي:

عليكم بالدخول إلى موقع pubg mobile webshop.

وبعد ذلك عليكم باختيار اسم الدولة المنتمي إليها، يتم النقر على زر الاستيراد الذي يوجد أمامكم في أعلى الشاشة.

يقوم اللاعب بإدخال رقم التعريف الخاص به.

وبعد ذلك يتم نسخ كود المنتج، ولصقه في الخانة الفارغة أمامكم.

شحن شدات ببجي من خلال الرصيد

في البداية، يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات لعبة ببجي.

يتم الضغط على لعبة ببجي الموجودة في الصفحة الرئيسية، وبعد ذلك يقوم اللاعب باختيار فئة الشدات التي يرغب بها، من ثم كتابة رمز أل أي دي.

الضغط على حسناً، ومن اختيارات الدفع المتاحة يتم النقر على Pay By Mobile.

يلزم تحديد كمية الشدات، ثم اتباع التعليمات الظاهرة أمامكم والذهاب إلى الايميل واستلام الشدات.