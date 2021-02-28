طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً والحصول على آلاف الجواهر مجاناً بطريقة مضمونة 2021

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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً والحصول على آلاف الجواهر، أصبحت لعبة فري فاير من من ضمن الألعاب التي يحبها كثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة واستطاعت أن تحقق الشهرة الكبيرة، حيث يبحث العديد عن كيفية شحن جواهر لعبة فري فاير مجانًا، وكذلك معرفة أحدث الطرق الخاصة بشحن جواهر فري فاير، بسبب وجود الكثير من الطرق يستخدمها المحترفين باللعبة فمنها يمكن شحنها عن طريق ID، وغير ذلك من الطرق، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة شحن جواهر فري فاير والحصول على آلاف الجواهر.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً الحصول على آلاف الجواهر مجاناً

يجب استعمال متجر جوجل بلاي الذي يتواجد في الهاتف.

القيام بتحويل المتجر لحساب أمريكي من أجل العمل للاستفادة من النقاط وتجميعها.

يجب عد تلك النقاط عن طريق استعمال التطبيقات التي تعطي نقاط عند كل عملية خاصة بالتنزيل، بأقوى العروض يمكنها الظهور عند الدخول للتثبيت، ثم نضغط على كلمة إلغاء.

نعمل على تحويل تلك النقاط باستعمال الرصيد الموجود في بطاقة المتجر.

نفتح عروض جواهر فري فاير.

نحصل على تلك الجواهر عن طريق الرصيد المتواجد في جوجل بلاي.

كيفية تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

إن الشحن لجواهر لعبة فري فاير، أعجب بها جميع الأشخاص ويحبون دائمًا بأن يتعرفوا على الطريقة الخاصة بشحنها مجانًا، بل أنه يجب تحويل المتجر لأمريكي من أجل شحنها مجانًا عن طريق:

الذهاب إلى العلامة الموجود بها ثلاثة نقاط وهي في أعلى الواجهة بمتجر جوجل بلاي.

الدخول على طرق الدفع، وبعد ذلك الإعدادات الأخرى للدفع، والضغط على العلامة الموجودة في جوجل كروم.

الذهاب لأيقونة الثلاث شرائط.

وبعد ذلك الإعدادات، ثم نقوم بتحويل البلد إلى أمريكا في الحساب الخاص للدفعات.

نكتب العنوان وكذلك الوصف الخاص بالعنوان الأمريكي، وبعد ذلك نحفظ كافة البيانات، وبتلك الطريقة تم تحويل الحساب لحساب أمريكي، وكانت تلك الطريقة من أسهل وأفضل الطرق الخاصة بشحن جواهر فري فاير.

وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تحدثنا به عن طريقة شحن جواهر فري فاير والحصول على آلاف الجواهر، وكذلك كيفية تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير.