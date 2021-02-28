نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث لعبة فورت نايت fortnite علي مختلف الأجهزة طبقاً لإصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة فورت نايت هام للجميع حيث أن لعبة فورت نايت هي واحدة من الألعاب الإلكترونية ذات الشعبية الكبيرة، أول صدورها كان في يوليو 2017، وهي من ألعاب بلاي ستيشن فور، ويمكن لعبها على جهاز X Box، كما تتوافق أيضًا مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة أندرويد وماك وويندوز وغيرهم، وقد بلغ عدد لاعبيها على مستوى العالم حوالي 250 مليون لاعب، وفيما يلي سنتعرف على طريق تحديث فورت نايت.

متطلبات تحديث فورت نايت

يتطل التحديث الخاص باللعبة أن يكون الجهاز متصلًا بالإنترنت، كما يجب على اللاعب تلقي التحديثات الخاصة باللعبة بشكل منتظم، حيث تساعد هذه التحديثات في إصلاح بعض المشاكل في اللعبة كما تحمل أي تطوير في اللعبة تقوم به الشركة المنتجة.

كيفية تحديث لعبة فورتنايت على أجهزة الكمبيوتر

إن تحديث اللعبة على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز أو ماك يتم بسهولة وبخطوات بسيطة، ويجب أولًا الدخول إلى إدارة الألعاب واختيار خاصية السماح بتلقي التحديثات، ويتم اختيار فورت نايت، واختيار التحديث التلقائي لها.

كيفية تحديث fortnite على أجهزة بلاي ستيشن 4

يتم تحديث الألعاب من خلال وحدة التحكم بشكل تلقائي، ولكن يجب التأكد من عدم تعطيل هذه الخاصية حتى يتم التحديث دون تدخل، أولًا يجب التأكد من توصيل الجهاز بالإنترنت، ثم اختيار رمز الحقيبة، ثم إعدادات (وذلك من قائمة البدء)، ثم اختيار أمر عناصر النظام، ثم التنزيلات التلقائية، ثم اختيار ملف تحديث اللعبة.

كيفية تحديث فورت نايت على إكس بوكس

وهي نفس طريقة تحديث فورت نايت على بلاي ستيشن فور، حيث يجب توصيل الجهاز بالإنترنت، وتنشيط خاصية التحديث التلقائي ببألعاب والتطبيقات بنفس الطريقة السابق ذكرها حتى يتم التحديث دون تدخل، وتعتبر تلك من الأساليب المختلفة التي يبحث عنها الجميع في لعبة فورت نايت ، اذا تم اتباعها سيتم الاستفادة منها بشكل كامل.