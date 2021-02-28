نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات جوال Samsung m62 في مصر والسعودية والإمارات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات جوال Samsung m62 , يتابع أغلب الأشخاص الإصدارات الحديثة من الهواتف الذكية، ماركة سامسونج من العلامات التجارية المعروفة التي يحرص الجميع على معرفة ما ستقدمه في إصداراتها الجديدة، والتي قد تكون دافع لهم لتغيير هاتفهم الخاص، ولعل من أحدث الإصدارات التي قدمها شركة سامسونج للهواتف الذكية بأربعة كاميرات قوية هو هاتف سامسونج جلاكسي m62 والذي تم الإعلان عنه في 24 فبراير 2021.

سعر ومواصفات هاتف Samsung m62

وسيبدأ في التواجد بالأسواق في 3 مارس 2021، وفي خلال ذلك المقال سنتعرف على مواصفاته الداخلية ومواصفات الكاميرات، وما هو السعر المقرر له:-

مواصفات Samsung m62

رقم الموديل : Samsung Galaxy M62.

: Samsung Galaxy M62. نظام التشغيل : نظام أندرويد 11.0، واجهة المستخدم One UI 3.1.

: نظام أندرويد 11.0، واجهة المستخدم One UI 3.1. الهيكل الخاص بالهاتف : الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك، والأمام من الزجاج.

: الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك، والأمام من الزجاج. أبعاد الهاتف : 163.9 × 76.3 × 9.5 ملم (6.45 × 3.00 × 0.37 بوصة).

: 163.9 × 76.3 × 9.5 ملم (6.45 × 3.00 × 0.37 بوصة). وزن الهاتف: 218 جرام.

218 جرام. الألوان المتوفر بها الهاتف : Laser Green (الأخضر)، Laser Gray (رمادي)، Laser Blue (الأزرق).

: Laser Green (الأخضر)، Laser Gray (رمادي)، Laser Blue (الأزرق). حجم الشاشة : 6.7 استحواذ 86.7 %.

: 6.7 استحواذ 86.7 %. دقة الشاشة:- 1080 × 2400 بكسل.

1080 × 2400 بكسل. البكسل في كل نقطة 393 بكس في الإنش.

أجهزة الاستشعار بالهاتف: للبصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة.

المعالج 8 النواة، ومعالج الرسوم G76 MP12.

الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، الذاكرة الداخلية 128/256 جيجا بايت.

مكان للذاكرة الإضافية.

البطارية سعة 7000 ملي أمبير (غير قابلة للإزالة.

الشبكات GSM / HSPA / LTE

شريحتين اتصال Nano Sim

يدعم الاتصال واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot.

يحتوي على جاك 3.5 مم، مانع للضوضاء، ومكبر صوت، وجميع أنواع التنبيهات MP3، WAV، اهتزاز.

مواصفات كاميرات Samsung m62

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 26mm، للصور العريضة، 1/2.8 0.8µm، وتدعم التصوير HDR، مع إمكانية التصوير بجودة مختلفة للفيديو مثل 4K، 1080p.

4 كاميرات خلفية الأولى الأساسية 64 ميجا بكسل (26mm عريضة) 1/1.73 0.8µm، PDF، فتحة عدسة f/1.8

كاميرا الخلفية (2) 12 ميجا بكسل 123 عريضة جدًا، بفتحة عدسة f/2.2

كاميرا الخلفية (3) ماكرو بفتحة عدسة f/2.4

كاميرا الخلفية (4) مستشعر عمق بفتحة عدسة f/2.4

مع إمكانية تصوير بانوراما HDR فلاش ليد.

تصوير الفيديو في الكاميرات الأمامية بجودة 4K (30 إطار في الثانية)، وبدقة 1080 بكسل 30 إطار في الثانية.

سعر Samsung m62 في مصر والدول العربية

تم الإعلان عن الهاتف في المملكة العربية السعودية بسعر 1.610 ريال سعودي.

أما سعره في الإمارات 1.575 درهم إماراتي.

سعر Samsung m62 في مصر 6.800 جنيه مصري.