”نيسان” تطور نظام محركات هجينا للجيل القادم من سياراتها

أعلن نائب رئيس قسم الهندسة وتطوير المحركات والمركبات الكهربائية في شركة نيسان ”توشيهيرو هيراي“ عن تطوير الشركة نظام محركات هجين e-Power للجيل القادم من سياراتها من شأنه تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة كبيرة للغاية وبكفاءة حرارية تصل لـ 50%.

ونشر موقع ”engadget“ وفقا لما صرح به هيراي في مؤتمر صحفي، أن معظم محركات البنزين الحديثة كفاءتها الحرارية تصل إلى ما يقرب من 40% وهذا يعني أن هذه النسبة فقط هي التي تتحول لطاقة حركية عند حرق الوقود، والنسبة المتبقية تتحول إلى نفايات وانبعاثات حرارية.

وذكر هيراي -أيضا- أن الأمر استلزم 50 عاما لزيادة الكفاءة الحرارية للمحركات التقليدية من 30% إلى 40%، ولكن مع النظام الهجين الجديد e-Power يمكن رفع كفاءة المحركات إلى 50% ما يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة.

ويرجع السبب وراء هذه النسبة الكبيرة التي تعتبر هدفا صعبا في المجال الهندسي، إلى أن النظام الجديد لا يعمل مثل محركات الغاز المعتادة، فالمحرك الهجين لا يُشغل السيارة ويمدها بالطاقة بشكل مباشر، ولكنه يعمل كمولد كهربائي لبدء الحركة وهذا يعني أن المحرك يستطيع العمل بكفاءة عالية مع حرق نسبة قليلة من الوقود مقارنة بالمحركات التقليدية.

ولم تعلِن شركة نيسان -حتى الآن- عن موعد محدد لطرح النظام الهجين الجديد e-Power.

وفي وقت سابق، صرحت نيسان برغبتها في وجود سيارة كهربائية من كل موديل سيارة خاص بالشركة حتى تتمكن من تحقيق التحييد الكربوني بحلول عام 2050.