نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite مجانا 100% في دقائق علي أي جهاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite، لعبة فورت نايت تعتبر من أفضل ألعاب الأكشن والقتال المشهورة والمعروفة جداً والتي ظهرت منذ فترة صغيرة، حيث كان أول ظهور لها في نهاية شهر يوليو عام 2017م،وعلى الرغم من هذا فإنها حققت شهرة أكبر مما كان متوقع لها، كما فاق عدد تنزيلاتها جميع التوقعات، حيث أصبحت من ألعاب القتال المفضلة لفئة الشباب بمختلف أعمارهم.

وهذا لوجود إمكانية اللعب الجماعي فيها وهذه ميزة غير متوفرة في أغلب الألعاب الإلكترونية، وفي الفترة الأخيرة حدث بعد الخلافات في الإدارة المسئولة عن أرباح هذه اللعبة، لذلك قامت كلاً من شركة Apple و Google العالميتان بحذف هذه اللعبة من متاجر التطبيقات الخاصة بهذه الشركات،.

لهذا يواجه الكثير من محبي هذه اللعبة صعوبات كبيرة في تحميلها سواء على الحاسوب أو الهاتف، لذا يبحث الكثير من الأشخاص في جميع الدول للبحث عن طريقة لتحميل هذه اللعبة وذلك لأن اللعبة لم تعد متوفرة علي متجر تحميل التطبيقات، كما أن هناك طرق لتحميل هذه اللعبة بمقابل مادي ، سوف نقدم لكم خطوات سهلة لتحميل هذه اللعبة مجانا وبدون أي مقابل مادي من خلال هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite مجانا علي أجهزة الكمبيوتر

ولتحميل هذه اللعبة على جهاز الحاسوب أولا يجب إنشاء حساب على موقع شركة فورت نايت وهذا الموقع هو Epic Games.

وبعدها يتم تحميل اللعبة باستخدام Epic Games Launcher.

حيث يجب أن يتم تنزيل Epic Games Launcher بمجرد الدخول على Epic Games، ويمكن حفظ الملف في أي مكان نختاره على سطح المكتب.

وبعدها نقوم بفتح الملف ليتم تثبيته على الجهاز، وقد تظهر رسالة أثناء عملية التثبيت تطلب القيام ببعض التغيرات في خصائص الجهاز لتتناسب مع اللعبة، وفي هذه الحالة يجب الضغط على اختيار (نعم).

وبعد ذلك يتم الدخول على Epic Games مرة أخرى والبحث عن لعبة فورت نايت في محرك البحث الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الانتقال لصفحة اللعبة، ولتحميلها يتم الضغط على الزر (Get) الأصفر اللون والموجود في الركن الأيمن في الأسفل.

خطوات تحميل لعبة Fortnite علي الأندرويد

ويمكن تحميل هذه اللعبة على نظام الأندرويد APK في دقائق وبخطوات بسيطة، ففي البداية يتم الدخول على صفحة اللعبة من موقع uptodown وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحميل والظاهرة باللون الأخضر، وبعد أن ينتهي المتصفح من تحميل ملف اللعبة يتم تشغيل ملف APK مباشرة، وبعد ذلك يتم اتباع جميع التعليمات التي تظهر ليتم تنصيب اللعبة بشكل صحيح، وبعدا يتم الذهاب إلى قائمة التطبيقات الموجودة على جهاز الأندر ويد وتشغيل اللعبة والاستمتاع بها.