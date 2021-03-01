نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب بلس الذهبي 2021 ضد الحظر والهكر وعرض مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسارع العديد من التطبيقات المنافسة حول أداء أفضل للتواصل بين المراسلين ومستخدمي التطبيقات، حيث قامت شركات المراسلة العالمية بالتنافس على أعلى درجة من أجل إصدار أحدث البرامج الجاذبة التي يبحث عنها المستخدمين يومياً، وذلك بهدف الحصول على ثقتهم بالإضافة إلى جذب الكثير منهم، وتقديم أفضل الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وذلك لكسب مزيد من رضائهم وثقتهم في استخدام أفضل أنواع المراسلة، ويعتبر نسخة واتساب الذهبي 2021 المطور نسخة محدثة من واتساب الأصلي، ويتوفر فيه جميع المميزات الموجودة في تطبيق الواتساب الأصلي مع وجود مميزات إضافية كثيرة، ويعتبر تطبيق واتساب بلس الذهبي 2021 من أهم تطبيقات المراسلة والدردشة مع الأصدقاء والأشخاص حول العالم، ونال قبول تطبيق واتساب الذهبي 2021 قبول عند جميع المستخدمين واقبل عليه جميع الأشخاص من جميع دول العالم ويعتبر آخر إصدار 9.10 تحديث يومي للواتساب بلس الذهبي، وهو مجاني ولا يحتوي على إعلانات وهو متوفر في ثلاث إصدارات

تحميل تطبيق واتساب بلس الذهبي:

ومن الجدير بالذكر أن واجهة هذا التطبيق جاءت على شكل رسالة نصية، حيث أنها تعبر عن المراسلات التي تتم بين الأشخاص وذلك من خلال التمكن من قراءة مختلف الرسائل المرسلة إليه دون أن يعلم المرسل بأنه قام بقرائتها، بجانب تلك الأيقونة هناك أيقونة أخرى على شكل علامة البحث، كذلك من خلالها يتمكن المستخدم من البحث عن أي شئ مثل الجمل أو الصور كذلك وهو بجانب تلك الأيقونة هناك أيقونة أخرى على شكل علامة واى فاي، من خلالها يتمكن المستخدم من قطع الإنترنت من التطبيق حتى يتمكن من إتمام الأعمال الموجودة على الهاتف ويظهر التطبيق للآخرين أنه أوف لاين.

مميزات الواتساب بلس الذهبي:

حيث يوجد العديد من الخصائص والمميزات النادرة والرائعة الغير موجودة داخل الواتساب الاصلي ومن أهم هذه المميزات :

هو نسخة تحمل جميع مميزات التطبيق الأصلي الموجود في متجر جوجل بلاي ولكن تم تعديل المميزات وإضافة عدد كبير من المزايا إليها

إخفاء أنك متصل الآن وتفعيل الوضع المظلم

إضافة تغيير صوت تسجيل الصوت ادخل إلى المحادثة بما أن ال 3 نقاط ثم تغيير الصوت

إضافة معينة والتأكيد كذلك قبل إرسال الملصق

إخفاء الاسم والتاريخ يمكن من خلاله أن تقوم بنسخ أكثر من رسالتين بكل سهولة

إلغاء الإعلانات التي تزعجك أثناء التشغيل

إرسال فيديوهات حجمها كبير يصل إلى 800 ميجا