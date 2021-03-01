نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق مختلفة للحصول على شدات ببجي مجاناً 2021 للتحديث الجديد بطرق شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد عدد التطبيقات التي تساعد على إعطاء اللاعبين في بيجي موبايل الحصول على شدات ببجي التي يحتاجها اللاعب من خلال اللعب ولكن القليل جداً من تلك التطبيقات هي التي تصادف وتصدق من بين آلاف التطبيقات ومعظمها عبارة عن تطبيقات هكر للربح غير المشروع والتي يسأم منها اللاعبين في تلك الفترة الأخيرة بسبب كثرتها ولكن لا يُعني ذلك أنه لا يوجد تطبيقات صادقة حيث رأي مسؤولي المواقع والتطبيقات أن عمليات شحن شدات ببجي مربحة بشكل كبير فجميع اللاعبين من مختلف الجنسيات يبحثون باستمرار عن الطرق المجانية والغير مجانية للحصول على تلك الشدات لذلك أصبحت معظم المواقع تعمل على إمكانية الشحن ونقدم لجميع عشاق ببجي طرق الحصول على الشدات من خلال هذا المقال بسهولة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021

الطريقة الأولى:

يساعد تطبيق شحنات ببجي الرسمي على إعطاء الكثير من الشدات بإستمرار بشرط متابعة الموقع ويعتبر هذا الموقع من المواقع الموثوقة بسبب الدعم المقدم من إدارة ببجي كما أنه يساعد على إكتساب الشدات بطريقة مجانية وغير مجانية عن طريق الضغط على الشحن عبر بطاقة الائتمان أو رقم حسابك البنكي تعتبر هذه الطريقة من خلال المقابل المادي، بالطريقة المجانية عن طريق متابعة الموقع باستمرار من حيث مشاهدة جميع الفيديوهات التي يتم عرضها يومياً لتجميع عدد من الشدات وتحصل عليه مجانية عن طريق إدخال رقم الـ ID الخاص بك داخل اللعبة.

الطريقة الثانية:

عن طريق المواقع التي تقوم بتجميع النقاط وتحويلها إلي شدات يصل عددها إلي آلاف مثل موقع twitch ويقوم يومياً بعرض عدد من الاستبيانات بشأن المشاهير والألعاب والأخبار المختلفة التي يهتم بها الشاب وتعتبر أنها محط اهتمام الكثير من الأشخاص وسيتم الحصول على الكثير من الشدات عبر الهدايا الأسبوعية.

الطريقة الثالثة:

تعمل الصفحات المسؤولة الكبيرة التي تضم ملايين من المشاهير الكثير من المسابقات عبر متابعة أحد المشاهير في لعبة ببجي موبايل، وأحياناً يتطلب منك هؤلاء المشاهير مشاركة الفيديوهات على الصفحة الشخصية للاعب للحصول على أكبر عدد من شدات ببجي المجانية.

الطريقة الرابعة:

تعمل الشركات في بداية طريقها العملي على شهرتها على ترويج كبير لذلك فهي تعمل على إعطاء الهدايا للاعبين حيث تربح الكثير من الملايين من قبل اللاعبين.