نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy M62 في السعودية الأرخص في فئته السعرية ومواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy M62 في السعودية ،بعد توالي سلسلة نجاحات شركة سامسونج في إصدار هواتف محمول مميزة وبعد أن حقق هاتف سامسونج M52 نجاح كبير عالمياً وتصدرت مبيعاته بشكل ملحوظ، أعلنت شركة سامسونج عن إصدار هاتفها الجديد جالكسي إم 62 والذي يأتي بإصدار مطور عن سابقه M52 من حيث الآداء والمعالج والتصميم والذي ومن المتوقع أن يشهد نجاح كبير آخر من حيث المبيعات، من خلال التقرير التالي سوف يتم مناقشة سعر Galaxy M62 في السعودية وسيتم ذكر أهم المواصفات المميزة للهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي ام 62

يأتي الهاتف بوزن 218 جرام مع أبعاد 9×76.3×9.5 ملم. الهاتف يأتي مدعماً لشريحتي إتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف بكات الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. الهاتف مصنوع من البلاستيك بشكل كامل. حجم الشاشة 6.7 بوصة وبها ثقب من المنتصف من نوع Super AMOLED Plus ودقتها 1080×2400 بكسل بجودة +FHD. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بإصدارين الأول يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، أما الثاني فيأتي بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، مع السماح بتزويد المساحة الداخلية للهاتف من خلال كارت ميموري. الكاميرا الخلفية تأتي رباعية 64+12+5+ 5 ميجا بكسل وتعمل الكاميرات الأربع على التصوير الدقيق والواسع وتدعم التصوير الماكرو وعمل عزل البورتريه مع وجود الفلاش الأحادي من نوع LED. الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل. كاميرات الهاتف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل والتصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل والـ HD بدقة 720 بكسل. معالج الهاتف أداءه ممتاز حيث تم تصميمه من شركة سامسونج وهو من نوع Exynos 9825 بتكونولوجيا 7 نانو والمعالج الرسومي Mali-G76 MP12. الهاتف مدعم للمنفذ الخاص باسماعات الأذن وهو منفذ 3.5 ملم. يدعم الهاتف مستشعرات الآمان والحماية مثل مستشعر بصمة الأصبع خاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى NFC. يدعم منفذ للـ USB من نوع Type C . نظام تشغيل الهاتف هو Android 11 مو واجهة سامسونج One UI 3.1. تأتي بطارية الهاتف بسعة 7000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات كما مكن إستخدامها كالباور بانك. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الرمادي والأزرق والأخضر.

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سعر Galaxy M62 في السعودية والدول العربية

سعر Galaxy M62 عالمياً 430 دولار أمريكي.

عالمياً 430 دولار أمريكي. بينما سعر الهاتف في السعودية بـ 1610 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات بـ 1575 درهم إماراتي.

وأخيراً سعر الهاتف في مصر بـ 6800 جنيه مصري.