نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Samsung A32 الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد والمنتظر، هاتف Samsung A32 الذي يعد صفقة رابحة في بداية هذا العام كما قالت الشركة أن هاتف Samsung A32 سيأتي بسعر مغري والذي قدر بحوالي 5300 جنيه مصري مع مواصفات رهيبة حيث من المتوقع أن يكون الهاتف بمعالج Mediatek Helio G80 سوف نتعرف على أهم المواصفات التي سيأتي بها الهاتف عند موعد نزوله في مصر قريبا هيا بنا نبدأ ونتعرف على مواصفات الجهاز.

مواصفات Samsung A32 الجديد:

يأتي الهاتف بمعالج Mediatek Helio G80 ثماني النواة.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128/286 مع 8 جيجا رام.

يأتي الجهاز بشاشة 6.4 بوصة – 90 هرتز- Super Amoled.

يأتي الهاتف بكاميرا: 64 + 8 + 5 + 5 ميجا بكسل.

البطارية: 5000 ملي أمبير.

نظام التشغيل: أندرويد 11.

نبذة عن Samsung A32 الجديد:

يأتي هاتف Samsung A32 بألوان الأسود والأزرق والأبيض والبنفسجي كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4G كما يدعم تركيب شريحتين اتصال يتميز هذا الهاتف بشاشة Super Amoled مع 90 هرتز محمية بطبقة حماية زجاج غوريلا جلاس 5 بكثافة بكسلات 411 بكسل في كل انش مع دعم الشاشة لخاصية الAlways-on display والوضع أليلي لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود والكاميرا التي تأتي في هاتف Samsung A32 للسلفي تأتي بدقة 20 ميجا بكسل بدقة فيديو 1080P FHD كما أن شبكة الواي فاي قوية جداً فهي من إصدار a/b/g/n/ac 802.11 والبلوتوث إصدار 5.0 ويدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 15 واط.

مميزات Samsung A32:

الشاشة كبيرة بحجم 6.4 بوصة تغطي معظم واجهة الهاتف مع نوتش أعلى الشاشة.

الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.

الهاتف مزود بماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو 4K.

سعر الهاتف مناسب جداً.

عيوب Samsung A32:

الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

الهاتف يأتي من البلاستيك.

الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب.

البطارية غير قابلة للإزالة.

محتويات علبة Samsung A32:

يأتي الهاتف بسماعات – شاحن 25 واط – كابل USB Type-C – دبوس لإخراج الشرائح.

سعر Samsung A32 الجديد:

يأتي الهاتف بسعر مناسب جداً 270 دولار أمريكي أي ما يعادل 5300 جنيه مصري أما سعر نزول هاتف Samsung A32 في السعودية 1000 ريال سعودي وسيأتي الهاتف بنسخة 4G في مصر أما النسخة ال5G لم تنزل في الأسواق بعد.