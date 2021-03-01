نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Realme GT 5G الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مواصفات هاتف Realme GT 5G الجديد 2021، أخيرا وبعد طول انتظار أعلنت شركة ريلمي عن هاتفها الجديد Realme GT 5G الذي يعد الأول في هذه الفئة من الهواتف التي بها معالج Snapdragon 888 الأقوى في العالم كما سيأتي الهاتف بتحديث شاشة 120 هرتز كما أعلنت الشركة أيضا أنه سوف ينزل الأسواق المصرية قريباً وبسعر منافس حيث من المتوقع أن يكون سعر الهاتف لا يزيد عن 7500 جنيه مصري الذي يعتبر ثمن زهيد جداً لشراء الهاتف.

مواصفات Realme GT 5G:

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 888.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128/256 مع 8/12 جيجا رام.

يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف ببطارية 5000 ملي أمبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 125 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة UI 2.0.

نبذة عن Realme GT 5G:

يعد هذا الهاتف هو الأول في هذه الفئة السعرية الذي يأتي بمعالج قوي من نوع Snapdragon 888 الأقوى في العالم من شركة Qualcomm حيث يقدم هذا الهاتف تجربة ألعاب فريدة من نوعها مع تحديث الشاشة ال120 هرتز الذي يقدم سلاسة في التنقل بين التطبيقات كما أعلنت الشركة أيضا أن الهاتف سيأتي معه شاحن هو الأقوى من نوعه 65 واط بقوة شحن سريع 125 واط أي أن الهاتف سيتم شحنه بالكامل خلال 20 دقيقة مع البطارية الكبيرة 5000 ملي أمبير أي أن الهاتف في حالة الاستخدام الخفيف سيظل حتي 13 ساعة استخدام متواصل كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، يأتي الهاتف أيضا مع Wi-Fi 6 وهو الأحدث والأقوى بين شبكات الواي فاي حتى الآن كما سيأتي بكاميرا خلفية 64 + 13 + 13 ميجا بكسل أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل ويأتي الهاتف بمعالج رسوميات ممتاز أدرينو 660.

مميزات Realme GT 5G:

شاشة 120 هرتز التي تعطي سلاسة في التحكم في الهاتف.

الشحن السريع بقوة 125 واط.

المعالج هو الأقوى في العالم حتي الآن فهو Snapdragon 888.

الشاشة من نوع AMOLED.

سعر الهاتف مناسب بالنسبة للخامات المستخدمة في صناعة الهاتف.

عيوب Realme GT 5G:

لا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية.

لا يوجد في الهاتف منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

لا يدعم الهاتف بصمة الوجه.

علبة Realme GT 5G:

هاتف Realme GT 5G مع اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق علي الشاشة. رأس الشاحن السريع بقوة 125 واط. كابل الشحن السريع. ابره معدنية. كتيبات التعليمات. ضمان الهاتف.

سعر هاتف Realme GT 5G:

من المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 7500 جنيه مصري وغير معروف متى سيتم إطلاق الهاتف في مصر.