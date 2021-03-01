نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل فورت نايت بدون فيزا مجانا 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت من أكثر ما يشغل محرك البحث ومواقع التواصل مؤخراً، حيث يبحث عدد كبير من مستخدمين اللعبة عن طريقة معتمدة يمكن من خلالها تحميل لعبة فورت نايت على أجهزتهم المختلفة، وذلك بسبب عدم توافر اللعبة بشكل رسمي على المتاجر الرئيسية وهذه هي الطريقة العادية المعروفة التي يتم من خلالها تحميل أي برنامج أو لعبة.
تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر
من الممكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، حيث أن ذلك يتيح للمستخدم فرصة الاستمتاع باللعبة أكثر ومعرفة الخصائص الموجودة فيها، ويمكن أن يتم تحميل اللعبة من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في:
- يقوم المستخدم بفتح تطبيق بلوستاكس، ذلك بعد أن يتم تحميله من أحد المتاجر الرئيسية مباشرة على الهاتف المحمول.
- يقوم المستخدم بعملية تنصيب التطبيق على الجهاز المستخدم، وذلك حتى يتمكن من فتحه، وسيقوم التطبيق بعرض مجموعة من التعليمات يقوم المستخدم بالموافقة عليها.
- من خلال هذا التطبيق يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فورت نايت، والضغط على خاصية تحميل التطبيق.
- يقوم المستخدم بفتح قائمة الألعاب المحملة ثم يقوم بفتح لعبة فورت نايت.
تحميل لعبة فورت نايت من مثبت فورت نايت
يمكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركةEpic Games حيث أن ذلك الموقع تم اعتماده من الشركة المالكة للعبة مؤخراً، حيث أنه من خلال ذلك الموقع يمكن الحصول على اللعبة مجانية وأيضاً من خلال القيام بخطوات بسيطة ومباشرة.
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