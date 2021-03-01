نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 وخطوات تحميل ببجي 2 نيو ستيت PUBG New State في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسهولة نقدم للباحثين عن طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 حوال 6 طرق للاستفادة من الحصول على شدات uc لاستكمال لعبة ببجي موبايل، كما نوضح لكم انه تم الإعلان رسميا عن لعبة 2 والتي تسمى ببجي نيو ستيت التي سيتم وضع روابط التحميل الخاصة بها عبر المتاجر الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، والآن يتم التسجيل في اللعبة كما أفاد موقع اللعبة أن المسجلين لهم هدايا.

من أكثر الموضوعات بحثا في لعبة ببجي موبايل هي طرق شحن شدات ببجي المستخدمة في اللاعبة والتي تعد عملة uc هي العملة التي يتم الشراء بها لكافة ما تتطلبه اللعبة التي وصلت إلى السيزون 17 رويال باس 17، والآن نقدم لكم فيديو تشويقي عن إصدار لعبة ببجي 2 نيو ستيت PUBG New State الذي وضعته الشركة مصدرة اللعبة لما يوجد بها من مميزاتها تجعلها مختلفة عن ببجي موبايل الأصلية.

طرق شحن شدات ببجي

هناك طرق شرعية للحصول على شدات ببجي مجاناً، وأخرى طرق كاذبة لا تصل منها إلى الشدات uc التي تحتاج إليها لاستخدامها في رحلتك القتالية والوصول إلى الانتصار والفوز في نهاية الجولة، ومن الطرق المضمونة للحصول على شدات:

الطريقة الأولى: شحن شدات ببجي مجاناً عن طريق اللعبة وذلك بمشاهدة إعلانات في اللعبة التي تمنح اللاعب شدات بطريقة مجانية.

الطريقة الثانية: عن طريق تطبيقات في متجر هاتفك المحمول منها ما يصلح وتجد به شدات ومنها ما هو وهمي لا تستفيد منه، والتي يتم استخدام الأيدي لحساب اللاعب في اللعبة

الطريقة الثالثة: عن طريق شحن شدات ببجي من موقع ميدياس Midasbuy واختيار بلدك، وطريقة الدفع.

الطريقة الرابعة: شحن شدات ببجي زين السعودية او العراق، وذلك باستخدام رقم جوالك

الطريقة الخامسة: شدات uc عن طريق ID والدخول على موقع بطاقتي لشراء الشدات.

الطريقة السادسة: الدخول على متصفح جوجل كروم ثم سوق جوجل كروم وتثبيت الإضافة الخاصة بشدات ببجي

ما هي شدات ببجي uc

تبدأ الجولة في لعبة ببجي بالنزول من مركبة يستقل بها اللاعبين الذين يصلوا إلى 100 لاعب في بعض الآحيان، ويمكن تقسيمهم مجموعات 4×4 لاعبين، ويحتاج اللاعب في مسيرته إلى الحصول على أسلحة ومعدات للعبة، لهذا يحتاج إلى UC تساعده في شراء أسلحة ومودات، وكافة ما يحتاج إليه في اللعبة للوصول إلى الفوز بمفرده أو فريقه بأكمله.

كيفية تحميل ببجي نيوستيت

كما أعلنت الشركة عن لعبة ببجي نيوستيت 2 الجديدة، ووضعت فيديو تشويقي عن لعبة PUBG New State

وهي لعبة تمتاز بأنها تتحدث عن عالم مستقبلي لعام 2051 فتجد شكل الأماكن والبيوت مختلفة توحي بعالم واقعي جديد، ووضحنا كيفية تنزيل لعبة ببجي نيوستيت في المقالة السابقة والتي ما زالت يتم الآن التسجيل في اللعبة ولم يتم وضع روابط التنزيل لها على متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيق آب ستور.